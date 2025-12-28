मनाली में युवतियों से जबरन कराते थे गंदा काम, पुलिस ने दबोचा गिरोह; एमपी से कनेक्शन
हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल की तैयारियों के बीच पुलिस ने युवतियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मनाली पुलिस ने गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में युवतियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मनाली पुलिस ने गिरोह के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिमसा चौक के पास गश्त के दौरान मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों को इस दलदल से बचाया। आरोपियों की पहचान निक्की परमार और धर्मेंद्र सोलंकी के रूप में हुई है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
खुफिया इनपुट पर कार्रवाई
मनाली में नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच पुलिस ने युवतियों से जबरन देहव्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी मुनीश राज शर्मा अपनी टीम के साथ सिमसा चौक पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनको एक खुफिया इनपुट मिला था कि मनाली और रांगड़ी के इलाकों में कुछ लोग युवतियों से जबरन अनैतिक कार्य करवा रहे हैं।
नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश
पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और ग्वालियर के रहने वाले निक्की और धर्मेंद्र नाम के आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने चार युवतियां को नर्क से सुरक्षित बाहर निकल लिया। एसपी मदन लाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश
मनाली पुलिस ने अभी कुछ ही दिन पहले ऐसे ही एक अन्य गिरोह का भंडाफोड़ किया था। नए साल पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए ऐसे गिरोहों के सक्रिय होने की संभावना अधिक है। मनाली पुलिस ने पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाकर एक्टिव देह व्यापार गिरोह के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने पिछले रविवार को मालरोड पर जाल बिछाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
