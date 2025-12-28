Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh crime gang forcing women into prostitution caught in manali
मनाली में युवतियों से जबरन कराते थे गंदा काम, पुलिस ने दबोचा गिरोह; एमपी से कनेक्शन

मनाली में युवतियों से जबरन कराते थे गंदा काम, पुलिस ने दबोचा गिरोह; एमपी से कनेक्शन

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल की तैयारियों के बीच पुलिस ने युवतियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मनाली पुलिस ने गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 

Dec 28, 2025 07:59 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के मनाली में युवतियों से जबरन देह व्यापार करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मनाली पुलिस ने गिरोह के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिमसा चौक के पास गश्त के दौरान मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों को इस दलदल से बचाया। आरोपियों की पहचान निक्की परमार और धर्मेंद्र सोलंकी के रूप में हुई है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खुफिया इनपुट पर कार्रवाई

मनाली में नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच पुलिस ने युवतियों से जबरन देहव्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी मुनीश राज शर्मा अपनी टीम के साथ सिमसा चौक पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनको एक खुफिया इनपुट मिला था कि मनाली और रांगड़ी के इलाकों में कुछ लोग युवतियों से जबरन अनैतिक कार्य करवा रहे हैं।

नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश

पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और ग्वालियर के रहने वाले निक्की और धर्मेंद्र नाम के आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने चार युवतियां को नर्क से सुरक्षित बाहर निकल लिया। एसपी मदन लाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उनको पुलिस रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में 4 दिन बारिश-बर्फबारी को रहें तैयार, घने कोहरे का भी येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार ने चेताया, अस्पतालों के लिए सख्त SOP
ये भी पढ़ें:हिमाचल के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ हादसा, पायलट की दर्दनाक मौत

पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश

मनाली पुलिस ने अभी कुछ ही दिन पहले ऐसे ही एक अन्य गिरोह का भंडाफोड़ किया था। नए साल पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए ऐसे गिरोहों के सक्रिय होने की संभावना अधिक है। मनाली पुलिस ने पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाकर एक्टिव देह व्यापार गिरोह के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने पिछले रविवार को मालरोड पर जाल बिछाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।