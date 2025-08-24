himachal pradesh crime elderly woman brutally murdered in chamba हिमाचल में दरिंदगी के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, पार की बर्बरता की सारी हदें, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh crime elderly woman brutally murdered in chamba

हिमाचल में दरिंदगी के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, पार की बर्बरता की सारी हदें

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शराब के नशे में दो आरोपी एक 62 साल की बुजुर्ग महिला को जबरन पकड़ कर एक स्कूल परिसर में ले गए और दरिंदगी के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। महिला के गुप्तांगों को भी बुरी तरह क्षति पहुंचाई गया था।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 24 Aug 2025 06:13 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में दरिंदगी के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, पार की बर्बरता की सारी हदें

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुवाड़ी क्षेत्र में दरिंदगी के बाद एक 62 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात चुवाड़ी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल परिसर में हुई। स्कूल परिसर से ही बुजुर्ग की अर्धनग्न लाश बरामद हुई। लाश की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि महिला के साथ हत्या से पहले हैवानियत की सारी हदें पार की गई थीं। घटना से इलाके में गुस्सा और डर का माहौल बन गया है।

पहले दरिंदगी फिर हत्या

मृतका एक सरकारी विभाग से रिटायर हुई थीं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने शराब के नशे में महिला के साथ पहले दरिंदगी की। फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। महिला के गुप्तांगों को भी बुरी तरह क्षति पहुंचाई गया था।

चार दिन बाद एक पकड़ा गया

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू की। चार दिनों की गहन जांच के बाद दो युवकों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में एक आरोपी राकेश कुमार (40) पुत्र अमर सिंह, निवासी गांव कुठेड़ का नाम सामने आया। आरोपी ने पंचायत प्रतिनिधियों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

दूसरा आरोपी नाबालिग

उसके साथ वारदात में शामिल दूसरा आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वह अभी तक फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस को भरोसा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शराब के नशे में दरिंदगी

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी राकेश और उसका नाबालिग साथी 19 अगस्त को चुवाड़ी स्थित एक मंदिर में आयोजित भंडारे में बर्तन धोने का काम कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद दोनों ने शराब पी और साथ लाई शराब की बोतल रास्ते में ही खत्म कर दी।

जबरन पकड़ स्कूल परिसर में ले गए और बर्बरता

शराब के नशे में धुत दोनों जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें पीड़ित महिला अकेली मिल गईं। नशे में चूर दोनों युवकों ने महिला को जबरन पकड़कर नजदीकी स्कूल परिसर में ले जाकर उसके साथ बर्बरता की और फिर हत्या कर दी।

बेटे और आरोपियों के बीच हुआ था झगड़ा

पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि मृतका के बेटे और आरोपियों के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी और हल्की झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस हत्या का उस घटना से कोई संबंध नहीं है। यह अपराध नशे में किया गया है।

लोगों में भारी नाराजगी

इस घटना को लेकर चुवाड़ी और आसपास के गांवों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी जैसी कड़ी सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिली, तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा भय फैल जाएगा।

सख्त सजा दिलाने की मांग

पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फरार नाबालिग आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। चंबा के एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की एक विशेष टीम को इस काम में लगाया गया है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Himachal Pradesh News Crime News crime story

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।