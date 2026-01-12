Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh cm sukhu in action mode 11 policemen dismissed know reason
ऐक्शन मोड में हिमाचल के CM सुक्खू; 11 पुलिसकर्मी बर्खास्त, क्या वजह?



संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jan 12, 2026 07:19 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अगर नशे के अवैध कारोबार में शामिल पाए गए तो उनके लिए कोई रियायत नहीं। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने 11 पुलिस कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। सरकार की ओर से दी जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर इन पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत सेवा से हटाया गया है।

इन पुलिसकर्मियों पर ऐक्शन

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात कांस्टेबल शुभम ठाकुर, आईआरबी पंडोह के कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ के कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस के कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एंड एसीबी में तैनात कांस्टेबल व चालक विशाल ठाकुर, आईआरबी जंगलबैरी के कांस्टेबल गौरव वर्मा, आईआरबी सकोह के कांस्टेबल व चालक संदीप राणा, एसडीआरएफ के कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी के कांस्टेबल रजत चंदेल और जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा शामिल हैं।

अवैध गतिविधियों में शामिल होंगे तो ऐक्शन जरूरी

शिमला में सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करने की है। यदि पुलिस कर्मी ही चिट्टा तस्करी और अवैध गतिविधियों में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो।

ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और इससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द मुख्य सचिव को सौंपी जाए। साथ ही चिट्टे से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए।

चिट्टा ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी कराए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा सके।

सूचना देने वालों को दिया जाएगा इनाम

उन्होंने नशे के खिलाफ सूचना देने वालों के लिए इनाम राशि की जानकारी भी दी। दो ग्राम तक चिट्टे की सूचना पर 10 हजार रुपये, पांच ग्राम पर 25 हजार, 25 ग्राम पर 50 हजार, एक किलो पर पांच लाख और एक किलो से अधिक चिट्टे की सूचना पर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा। बड़े गिरोह की जानकारी देने वालों को पांच लाख रुपये से अधिक का इनाम भी दिया जाएगा। चिट्टे से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सरकार ने 112 आपातकालीन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

