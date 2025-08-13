कुल्लू में बादल फटने से रामपुर में सैलाब से तबाही; पुल बहे, भारी नुकसान- VIDEO

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब में पुल, दुकानों, ढांचों, शेड और पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू जिला की श्रीखंड पहाड़ियों पर बुधवार शाम को बादल फटने से शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में सैलाब आ गया। इस सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। रामपुर के 15/20 क्षेत्र में स्थित गानवी खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई। तेज पानी और मलबे के बहाव ने गानवी और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया है। सैलाब में पुल, दुकानों, ढांचों, शैड और पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है।

पुलों और पुलिस चौकी को नुकसान बताया जाता है कि बादल फटने की घटना बुधवार शाम को करीब 4 बजे उस वक्त हुई जब ऊंची पहाड़ियों पर भारी बारिश और बादल फटने से खड्ड में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। गानवी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के गानवी जलविद्युत परियोजना का पुल पूरी तरह ढह गया। गांव को जोड़ने वाला प्रमुख पैदल पुल भी बह गया। गानवी पुलिस चौकी का भवन मलबे से घिर गया और खतरे के दायरे में आ गया है।

बस स्टॉपेज ध्वस्त, ढाबों-घरों को नुकसान गानवी बस स्टॉपेज भी बाढ़ में ध्वस्त हो गया, जबकि इसके पास स्थित ढाबों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण दो शेड बह गए, छह शेड में पानी भर गया। अब ये क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। एक मकान को भी खतरा है, जबकि तीन मकानों में मलबा भर गया है।

इन गांवों से कटा संपर्क पुल ढहने के कारण रामपुर उमण्डल के गानवी, कियाओ, कूट, किन्फी, कुटरु, सुरु, रूपनी, खनिधार और खेउंचा सहित तीन ग्राम पंचायतों गानवी, कियाओ और कूट के कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। फिलहाल इन क्षेत्रों तक पहुंचना संभव नहीं है।

रिहायशी इलाकों में घुसा पानी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाढ़ आते ही लोगों ने भागकर जान बचाई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। खड्ड का पानी तेज रफ्तार से बहते हुए मुख्य मार्ग और रिहायशी इलाकों में घुस गया।

मौके पर भेजी टीमें प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव टीमों को मौके पर भेजा है और राजस्व और पुलिस टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। अब तक जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

निरमंड उपमंडल में भी फटे बादल उधर, रामपुर से सटे कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल में श्रीखंड महादेव और भीम डवारी के पास बादल फटने से कुर्पन खड्ड में बाढ़ आ गई। इससे गांवों को जोड़ने वाले कई पैदल पुल बह गए और आवागमन बाधित हो गया।

बंजार उपमण्डल में स्कूल बंद वहीं कुल्लु जिला के बंजार उपमण्डल में बादल फटने से हुए नुकसान को देखते हुए एसडीएम ने 14 अगस्त को उपमण्डल के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज रात और कल 14 अगस्त को राज्य के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। 19 अगस्त तक भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।