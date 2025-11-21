हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके, कितनी थी तीव्रता
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किये गये। हालांकि, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 2.4 तीव्रता वाला यह भूकंप 00:39 बजे आया।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किये गये। हालांकि, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 2.4 तीव्रता वाला यह भूकंप 00:39 बजे आया। भूकंप की तीव्रता कम ली क्योंकि कुछ लोगों ने कंपन महसूस किया और कुछ देर के लिए अपने घरों से बाहर निकले। अधिकांश लोगों को कोई कंपन महसूस नहीं हुआ।
चंबा जिला भूकंपीय क्षेत्र 'वी' के अंतर्गत आता है जो भारत में सर्वाधिक भूकंप-प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां कम तीव्रता के झटके नियमित महसूस किए जाते हैं। जिला अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि स्थिति सामान्य बनी हुई है और किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। क्षेत्र की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता को देखते हुए निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।