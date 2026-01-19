Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव, मेडिकल कॉलेज में भर्तियां; कैबिनेट ने कई फैसले लिए

हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव, मेडिकल कॉलेज में भर्तियां; कैबिनेट ने कई फैसले लिए

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने पर सहमति जताई है। 

Jan 19, 2026 05:32 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने पर सहमति जताई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां तुरंत शुरू करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न करने के आदेश दिए थे। इसकी अनुपालन में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसलों की प्रेस ब्रीफिंग करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी दी।

मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े 120 पद भरे जाएंगे

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने को लेकर भी कई फैसले किए गए। मेडिकल कॉलेजों में तकनीकी स्टाफ के खाली पड़े 120 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 11 नए विभाग बनाए जाएंगे और करीब 250 पद सृजित कर भरे जाएंगे। वहीं बिलासपुर स्थित एम्स परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए आठ अतिरिक्त ब्लॉक बनाने की भी अनुमति दी गई है।

एक माह पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को अब एक माह पहले पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 नए पद सृजित

राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 नए पद सृजित कर उन्हें भरने का फैसला लिया गया है। वहीं राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को निश्चित मानदेय पर दोबारा नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इसके अलावा छह तहसीलदारों और कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने की मंजूरी दी गई है।

स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आयु सीमा में बदलाव

नौकरी से जुड़े फैसलों में कैबिनेट ने स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आयु सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब आयु सीमा 21 से 32 वर्ष के बजाय 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन कर इन-सर्विस डॉक्टरों और सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटों का अनुपात तय किया गया है।

शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला विमान सेवा

पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला मार्ग पर सप्ताह के सातों दिन 46 सीटर विमान सेवा बहाल करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने का भी फैसला लिया गया है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास नड्डी में 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसे पूरा होने पर एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन बताया जा रहा है।

खाद्य और पोषण नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने खाद्य और पोषण नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कंडाघाट में फूड सेफ्टी लैब को उन्नत किया जाएगा और कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) में नए पोषण और खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। राज्य में अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए पेट्रोल और डीजल पर ‘अनाथ और विधवा उपकर’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने का भी फैसला लिया गया है, जिसे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं बताया गया है।

इसके अलावा कैबिनेट ने भू-तापीय ऊर्जा नीति अपनाने, चार जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने, औद्योगिक निवेश नीति को मार्च 2026 तक बढ़ाने और हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी देने जैसे कई अन्य अहम निर्णय भी लिए हैं।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
