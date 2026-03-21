मुफ्त की योजनाओं की भेंट चढ़ेगी सैलरी, हिमाचल में CM से लेकर अधिकारियों तक के वेतन में कटौती
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। बजट में खास तौर पर अति गरीब परिवारों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष ऐलान किया गया है। बजट में अगले छह माह तक सैलरी में कटौती की भी घोषणा की गई है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। बजट में खास तौर पर अति गरीब परिवारों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष ऐलान किया गया है। बजट में अगले छह माह तक सैलरी में कटौती की भी घोषणा की गई है।
बजट घोषणा के अनुसार, मुख्यमंत्री के वेतन में 50, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का 30, विधायकों का 20 फीसदी वेतन अगले 6 माह तक के लिए काट लिए जाएंगे। इसी तरह अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सभी सलाहकारों के वेतन में भी 20 फिसदी कटौती की जाएगी।
अधिकारियों में ग्रुप A, ग्रुप B के वेतन में 30 फीसदी कटौती, मुख सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों के वेतन में 30 फीसदी कटौती, सचिवों, विभागाध्यक्ष के वेतन में 20 फिसदी की कटौती अगले 6 माह तक के लिए की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि प्रदेश के एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे ही एक लाख अति गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि कमजोर वर्गों को राहत मिल सके।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मंडी में बन रहे शिव धाम का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश में चिट्टा जैसे नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए पुलिस विभाग में 1000 अतिरिक्त कांस्टेबल भर्ती करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए 50 महिला सब-इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती भी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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