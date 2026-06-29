निहंग विवाद में नया मोड़, हिमाचल पुलिस ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पर दर्ज किया केस
कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के विवाद के बीच मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हिमाचल पुलिस ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी पर मामला दर्ज किया है। क्या हैं उन पर आरोप?
उत्तराखंड में चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए हिंसक विवाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ सिख समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पोंटा साहिब निवासी परमजीत सिंह बंगा की शिकायत पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुए विवाद पर कथित विवादित टिप्पणी की थी। इससे सिख समुदाय के एक वर्ग में नाराजगी है। आरोप है कि आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि अब उत्तराखंड में खालिस्तान आंदोलन चलाया जा रहा है।
भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा-299 किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मकसद से किए गए कृत्यों से संबंधित है। यह पिछली आईपीसी की धारा 295ए के समकक्ष है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पोंटा पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस संबंधित वीडियो की जांच कर रही है।
इस बीच एक अन्य वीडियो में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने कहा है कि उनके वीडियो को तोड़-मरोड़कर और टुकड़ों में दिखाया जा रहा है ताकि अराजकता का माहौल बनाया जा सके। उनकी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों।
इस बीच यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड के कर्णप्रयाग मारपीट मामले में जमानत पर रिहा होकर पंजाब लौटे निहंग सिंहों के स्वागत समारोह के दौरान रविवार को मोहाली के सोहाना स्थित गुरुद्वारा सिंह शहीदां में हंगामा हो गया। समारोह के बीच एक शख्स ने निहंग बाबा जसदीप सिंह पर हमला करने की कोशिश की। इससे अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद निहंग सिंहों और समर्थकों ने आरोपी को काबू कर लिया।
उल्लेखनीय है कि 16 जून को उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे निहंग समूह की बाइक बाजार में खड़ी एक कार से टकरा गई थी। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई स्थानीय लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने चार निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में निहंग समूह ने आंदोलन शुरू कर दिया था। पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड के लिए निकल पड़े थे जिनको हिमाचल के पांवटा साहिब के पास कुल्हाल बॉर्डर पर रोक दिया गया था। बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद गतिरोध खत्म हुआ था।
(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।