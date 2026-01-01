हिमाचल के सोलन में धमाका, इमारतों के टूटे शीशे; दूर तक सुनी गई आवाज
हिमाचल के सोलन में नालागढ़ पुलिस थाने के पास एक भीषण धमाका हुआ है। विस्फोट की आवाज करीब आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इससे पास के आर्मी अस्पताल और अन्य इमारतों के शीशे तक टूट गए।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ पुलिस थाने के पास एक भीषण धमाका हुआ है। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। विस्फोट इतना जोरदार था कि करीब आधा किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। इतना ही नहीं इससे पास के आर्मी अस्पताल और अन्य इमारतों के शीशे तक टूट गए। घटना में किसी की जान नहीं गई है। पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इमारतों के टूटे शीशे
बताया जाता है कि नालागढ़ पुलिस थाने के पास गली में जोरदार धमाका हुआ जिससे लोग दहशत में आ गए। आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे तक टूट गए। धमाके की आवाज आधे किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया है। विस्फोट किस वजह से हुआ, इस बारे में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। कारण अभी अज्ञात है।
बढ़ाई गई सुरक्षा
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कमान संभाल ली है। विस्फोट से सैनिक विश्राम गृह की दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी बद्दी विनोद धीमान, फॉरेनसिक टीम मौके पर हैं। टीमें छानबीन में जुटी हैं। फोरेंसिक टीमें मौके से सबूत जुटा रही हैं। इस विस्फोट को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नइी घटनास्थल को सील कर दिया गया है।
धमाके से कंपन महसूस हुआ
किसी को भी घटनास्थल की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। जोरदार धमाके के बाद स्थानीय लोग डरे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि धमाका बेहद भीषण था। इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। धमाके से कंपन महसूस हुआ। इससे सभी लोग डर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या है। इस घटना को लेकर लोगों में कौतूहल है। खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
