हिमाचल भाजपा कार्यसमिति सदस्यों का ऐलान, कांग्रेस से आए नेताओं को मिली जगह
हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य 24 और कार्य समिति सदस्य 105 हैं। खास बात ये है कि कार्यसमिति सदस्यों में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भी जगह मिली है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने 129 सदस्यों की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य 24 और कार्य समिति सदस्य 105 हैं। खास बात ये है कि कार्यसमिति सदस्यों में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भी जगह मिली है। इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, कुटलैहड़ से पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर शामिल हैं।
ये पांचों नेता पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे। बीते वर्ष इन्होंने भाजपा का दामन थामा था। इनमें सुधीर और लखनपाल भाजपा की टिकट पर विस उपचुनाव जीतकर दोबारा विधायक बने जबकि चैतन्य, रवि और भुट्टो को हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह पूर्व में निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल ठाकुर को भी कार्य समिति में जगह मिली है। ये दोनों भी भाजपा की टिकट पर विस उपचुनाव हार गए थे।
स्थायी आमंत्रित सदस्य
राजीव बिन्दल ने बताया कि स्थायी आमंत्रित सदस्य में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद कंगना रणौत, इंदू गोस्वामी, हर्ष महाजन, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह रवि, सरवीण चौधरी, गोविन्द ठाकुर, सुखराम चौधरी, बिक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल और राजेन्द्र गर्ग है।
कार्यसमिति सदस्य
इसी प्रकार कार्यसमिति सदस्यों में विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, जेआर कटवाल, इंद्र सिंह गांधी, सुरेन्द्र शौरी, रीना कश्यप, प्रकाश राणा, डॉ. जनक राज, रणवीर सिंह निक्का, लोकेन्द्र कुमार, दीपराज कपूर, पूर्ण चंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, विजय मनकोटिया, पवन नय्यर, अर्जुन सिंह, जिया लाल, विनोद चंदेल, विक्रम जरयाल, गोविन्द शर्मा, केएल ठाकुर, बलवीर चौधरी, विजय अग्निहोत्री, रीता धीमान, मुलखराज प्रेमी, रविन्द्र धीमान, लखविंदर राणा, अरूण मेहरा, डॉ. अनिल धीमान, कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, विशाल नैहरिया, संजय सूद, देवेन्द्र भूट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, विशाल चौहान, चेतन बरागटा शामिल हैं।
इनके अलावा रजत ठाकुर, धनेश्वरी ठाकुर, वीरेन्द्र चौधरी, जय सिंह, रणवीर सिंह, आशुतोष वैद्य, विजय परमार, संजय गुलेरिया, नरोतम ठाकुर, नारायण सिंह, अजय श्याम, रवि मेहता, कौल नेगी, शशिबाला, मीरा आनंद, परमजीत मनकोटिया, वंदना गुलेरिया, नीलम सरैक, नीना शर्मा, नरेश खापड़ा, प्रताप सिंह तोमर, बलवीर ठाकुर, रोनकी राम शर्मा, बलदेव भंडारी, सुरेन्द्र हिन्दुस्तानी, देशराज शर्मा, विजय बहल, हरीश शर्मा, प्रवेश चंदेल, जगजीत सिंह मनकोटिया, डॉ. रामपाल सैणी, हरदयाल सिंह चंदेल भी कार्यसमिति सदस्यों में शामिल हैं।
साथ ही बलवीर बग्गा, ओ.पी. गांधी, गुलजारी लाल, पिताम्बर ठाकुर, धर्मपाल ठाकुर, राज सिंह ठाकुर, आदित्य विक्रम सेन, प्रदीप शर्मा, बृजलाल ठाकुर, दौलत राम ठाकुर, कमल नयन, इंदू वर्मा, संजीव शर्मा, राजेन्द्र ठाकुर, मोहम्मद राजबली, अनिल ढकोग, ओमप्रकाश चौधरी, विनय चौधरी, बिलाल अहमद, रमेश राणा, ब्रिगेडियर कुशाल चंद, सरदार बलजीत सिंह नागरा, राहुल सोलंकी, प्रदीप सूद, हुकम सिंह बैंस, शोभा डडवाल, धन्नो देवी, संजीव चौहान, जवाहर शर्मा, गायत्री कपूर, शीला देवी, अचल पठानिया, दर्शन सैणी और हरीश ठाकुर को भी कार्यसमिति में जगह दी गई है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।