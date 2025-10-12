Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh bjp president brother rape case

BJP अध्यक्ष के भाई पर रेप का आरोप, कांग्रेस ने मांगी पीड़िता की सुरक्षा; क्या बोली भाजपा

हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को महिला के साथ कथित रेप के मामले में शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले पर महिला कांग्रेस ने पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 12 Oct 2025 08:43 AM
share Share
Follow Us on
BJP अध्यक्ष के भाई पर रेप का आरोप, कांग्रेस ने मांगी पीड़िता की सुरक्षा; क्या बोली भाजपा

भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रमुख के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को महिला के साथ कथित रेप के मामले में शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले पर महिला कांग्रेस ने पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करता है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अदालत ने एक चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में उससे पूछताछ की अनुमति दे दी है।

इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक हाई-प्रोफाइल मामला है और पीड़िता को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने नैतिक आधार पर प्रदेश भाजपा प्रमुख राजीव बिंदल से इस्तीफा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य महिला कांग्रेस पीड़िता के साथ खड़ी है, हम जल्द ही पीड़िता से मिलेंगे।

इस मामले पर भाजपा का जवाब भी सामने आया है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने एक बयान जारी कर इस घटना को मनगढ़ंत, हेरफेर से रची गई, पटकथा वाली और राजनीति से प्रेरित बताया।

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष वीना वैद्य ने एक बयान में घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है। सोलन पुलिस ने शुक्रवार को राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने शिकायत की थी कि वह लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित थी और आयुर्वेदिक इलाज के लिए सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास एक वैद्य (डॉक्टर) के पास गई थी। उसने आरोप लगाया कि वैद्य ने मेडिकल जांच के बहाने उसके साथ बलात्कार किया।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।