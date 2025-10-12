BJP अध्यक्ष के भाई पर रेप का आरोप, कांग्रेस ने मांगी पीड़िता की सुरक्षा; क्या बोली भाजपा

हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को महिला के साथ कथित रेप के मामले में शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले पर महिला कांग्रेस ने पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की है।

भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रमुख के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को महिला के साथ कथित रेप के मामले में शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले पर महिला कांग्रेस ने पीड़िता के लिए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करता है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अदालत ने एक चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में उससे पूछताछ की अनुमति दे दी है।

इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक हाई-प्रोफाइल मामला है और पीड़िता को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने नैतिक आधार पर प्रदेश भाजपा प्रमुख राजीव बिंदल से इस्तीफा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य महिला कांग्रेस पीड़िता के साथ खड़ी है, हम जल्द ही पीड़िता से मिलेंगे।

इस मामले पर भाजपा का जवाब भी सामने आया है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने एक बयान जारी कर इस घटना को मनगढ़ंत, हेरफेर से रची गई, पटकथा वाली और राजनीति से प्रेरित बताया।