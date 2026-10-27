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हिमाचल विधानसभा का 6 दिवसीय शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक, भारी हंगामे के आसार

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल विधानसभा का 6 दिवसीय शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा, जो इस बार 16 से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

Himachal Pradesh Assembly
हिमाचल प्रदेश विधानसभा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा। यह 14वीं विधानसभा का तेरहवां सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के पहले दिन 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 6 दिन के इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। 19 नवंबर को गैर सरकारी कार्य दिवस रहेगा। सत्र के दौरान सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पारित करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का यह अंतिम विधानसभा शीतकालीन सत्र होगा। अगले साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसके बाद धर्मशाला में होने वाला अगला शीतकालीन सत्र नई सरकार के नेतृत्व में आयोजित होने की संभावना है। इस लिहाज से नवंबर में होने वाले सत्र को मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी शीतकालीन सत्र माना जा रहा है।

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चार साल के कार्यकाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को सदन में गिनाएगा, वहीं विपक्षी दल भाजपा सरकार की गारंटियों, विकास कार्यों और अन्य मुद्दों पर घेराबंदी करेगा।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दी गई चुनावी गारंटियों की प्रगति और उनके क्रियान्वयन का विषय विपक्ष के निशाने पर रहने की संभावना है। भाजपा इन गारंटियों को लेकर सरकार से जवाब मांग सकती है। इसके अलावा प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास कार्यों और आम लोगों से जुड़े मुद्दे भी सदन में प्रमुखता से उठने के आसार हैं।

सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली आर्थिक सहायता और धनराशि में कमी व आरडीजी खत्म करने का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। राज्य सरकार पहले भी केंद्र से वित्तीय संसाधनों में कमी का विषय उठाती रही है। ऐसे में इस सत्र में भी यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रह सकता है।

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पर्यटन सीजन को देखते हुए नवंबर में सत्र

राज्य सरकार ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन सत्र दिसंबर के बजाय नवंबर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में दिसंबर के दौरान पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। सरकार का तर्क है कि पर्यटन सीजन के दौरान विधानसभा सत्र होने से कारोबारियों के व्यवसाय पर असर पड़ सकता है।

दिसंबर में सत्र आयोजित होने पर वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के चलते पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी नवंबर में सत्र आयोजित किया जा रहा है।

सवाल और चर्चा के लिए विधायक दे सकेंगे नोटिस

सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधायक विधानसभा सचिवालय में प्रश्न और विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकेंगे। विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सवाल पूछने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सत्र के दौरान अलग-अलग नियमों के तहत चर्चा के लिए भी नोटिस दिए जा सकेंगे।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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