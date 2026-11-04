काम की बात: हिमाचल में टोल की नई व्यवस्था; प्लाजा के 20 किमी के दायरे वालों को सालाना पास
हिमाचल प्रदेश में टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। इन लोगों को अब रियायती सालाना पास दिए जाएंगे। कितनी देनी होगी रकम?
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए सालाना पास की नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास 1500 रुपये और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपये में मिलेगा। यह व्यवस्था एक नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है। हिमाचल के छह टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
चुन सकते हैं कोई एक विकल्प
इस पहल का मकसद उन स्थानीय लोगों को राहत देना है, जिन्हें रोजमर्रा के काम, नौकरी, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए बार-बार अपने नजदीकी टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को अब 360 रुपये का मासिक पास लेने के साथ सालाना पास का विकल्प भी मिलेगा। लोग अपनी जरूरत के अनुसार, दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। सालाना पास की दर संबंधित टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय होगी।
देना होगा सालाना शुल्क
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए 1500 रुपये और नगर निकायों या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा में स्थित टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपये सालाना शुल्क देना होगा। हिमाचल में एनएचएआई के छह टोल प्लाजा हैं। इनमें शिमला-मटौर कॉरिडोर के राष्ट्रीय राजमार्ग-503 पर स्थित घट्टा टोल प्लाजा और परवाणू-शिमला कॉरिडोर पर स्थित सनवारा टोल प्लाजा शामिल हैं। इसके अलावा कीरतपुर-मनाली कॉरिडोर पर मौरा, बलोह, टकोली और डोहलू नाला टोल प्लाजा हैं।
20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए पास
इन सभी संचालित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक नई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार की ओर से निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करना भी जरूरी होगा। सालाना स्थानीय पास का लाभ निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों को ही मिलेगा। वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। वाहन पर वैध और चालू फास्टैग लगा होना भी अनिवार्य है।
पास के लिए ये शर्तें पूरी करना जरूरी
यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके 20 किलोमीटर के दायरे में वाहन मालिक रहता है। इससे दूसरे टोल प्लाजा से गुजरने की छूट नहीं मिलेगी। इस सुविधा में कुछ अन्य शर्तें भी रखी गई हैं। यदि संबंधित टोल प्लाजा तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसे लोगों को इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर भी यह सुविधा लागू नहीं होगी। सालाना पास की दरों में हर वर्ष एक अप्रैल को संशोधन किया जा सकता है।
3075 रुपये वाला वार्षिक फास्टैग पास अलग सुविधा
स्थानीय निवासियों के लिए शुरू किए गए इस पास के अलावा एनएचएआई की वार्षिक फास्टैग पास सुविधा भी पहले से उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत 3075 रुपये निर्धारित की गई है। इसके जरिए पात्र निजी गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन से एनएचएआई के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा से एक वर्ष में अधिकतम 200 बार गुजरा जा सकता है। एक वर्ष या 200 बार गुजरने की सीमा में से जो पहले पूरी होगी, पास की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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