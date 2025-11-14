चंबा में सांप्रदायिक तनाव, 2 पक्षों में हुई भिड़ंत के बाद कैसे हैं हालात; 6 गिरफ्तार

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीते दिनों सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां चंबा के सुरारा मोहल्ला में दो समुदायों के युवकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात दूसरे दिन भी तनावपूर्ण बने हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीते दिनों सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां चंबा के सुरारा मोहल्ला में दो समुदायों के युवकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात गुरुवार को दूसरे दिन भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस मामले में पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार और दो मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ली गई हैं। बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार कई जगहों पर दबिश दी जा रही है।

गुरुवार सुबह हिंदू संगठनों ने मुख्य बाजार चंबा में विरोध प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर, एक समुदाय के लोगों ने स्थानीय पुलिस चौकी के बाहर जमा होकर नारेबाजी और सड़क जाम कर दिया। भीड़ ने एफआईआर की कॉपी और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत में जब एक समुदाय के कुछ युवकों ने स्थानीय युवाओं के साथ मारपीट की और स्थानीय देवी-देवता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। बुधवार देर रात गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और तोड़फोड़ भी की। इस दौरान एएसपी चंबा हितेश लखनपाल मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देर रात भीड़ छंटी, लेकिन गुरुवार सुबह फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश रात में ही शुरू कर दी थी। दो आरोपी पठानकोट के ममन चौक से उस वक्त पकड़े गए, जब वे कथित तौर पर सफेद कार में भागने की कोशिश कर रहे थे। कई आरोपियों के मोबाइल फोन बंद पाए गए हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में कठिनाई हो रही है।