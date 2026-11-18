हिमाचल प्रदेश में बुधवार को हुए दो अलग-अलग हादसों में सात लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा मंडी में हुआ है। वहीं दूसरा शिमला में।

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को हुए दो अलग-अलग हादसों में सात लोगों की मौत हो गई। मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल के लडभड़ोल में एक कार करीब 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में चार नाबालिगों सहित छह युवकों की मौत हो गई। वहीं, शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में पहाड़ से अचानक गिरे पत्थरों की चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। दोनों घटनाओं में कुल सात लोगों की मौत हुई है।

मंडी जिले के लडभड़ोल में हादसा मंगलवार देर रात हुआ। हालांकि इसका पता बुधवार को चला। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय आयुष राय, 18 वर्षीय अनुज कुमार और 14 वर्षीय यश राय, निवासी सिमस, 17 वर्षीय पंकज कुमार और 15 वर्षीय अर्णव ठाकुर, निवासी ग्वाला तथा 17 वर्षीय आदित्य कुमार निवासी दरॉब के रूप में हुई है। सभी युवक लडभड़ोल बाजार में दुकानें और कारोबार करने वाले परिवारों से संबंध रखते थे।

जानकारी के अनुसार छह युवक मंगलवार को लडभड़ोल के नजदीक सिमस गांव में एक समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात लौटते समय लडभड़ोल पेट्रोल पंप के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी छह युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रात के अंधेरे और घटनास्थल के सुनसान होने के कारण हादसे का पता नहीं चल पाया। युवक पूरी रात खाई में पड़े रहे और उनके परिजन घरों में उनके लौटने का इंतजार करते रहे।

बुधवार सुबह जब युवक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति की नजर सड़क किनारे वाहन के मलबे पर पड़ी। नीचे खाई में देखने पर दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई दी। उसने तुरंत अन्य लोगों और पुलिस को सूचना दी। लडभड़ोल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर शवों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। स्थानीय युवाओं ने भी शवों को सड़क तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद सभी छह शवों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से लडभड़ोल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उधर, शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में छैला के अंतर्गत चेउ नाला में शरमला के समीप बुधवार दिन में पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने से एक कार उनकी चपेट में आ गई। कार नंबर HP09B-1150 में दो व्यक्ति सवार थे। हादसे में संदेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गांव पोहल, तहसील कोटखाई जिला शिमला की मौत हो गई। पत्थरों की चपेट में आने से उनके सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई थीं। जानकारी के अनुसार दूसरा व्यक्ति हादसे वाली जगह से पहले ही कार से उतर गया था।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शरमला-खलान्टू सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग किए जाने से पहाड़ से पत्थर गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हादसे का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ठियोग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच में ब्लास्टिंग और सुरक्षा इंतजामों से जुड़े पहलुओं को देखा जा रहा है।