मनीष सिसोदिया ने चेतावनी दी कि सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए एक साल का समय है। ऐसा नहीं हुआ तो जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक महीने बाद शिमला में अगला धरना देगी।

हिमाचल प्रदेश में 2027 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी (आप) भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धर्मशाला में विधानसभा के नजदीक धरना दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चार साल पहले बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों सहित हर वर्ग को निराश किया है। सिसोदिया ने चेतावनी दी कि सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए एक साल का समय है। ऐसा नहीं हुआ तो जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक महीने बाद शिमला में अगला धरना देगी।

महिलाओं और युवाओं से किए वादों पर उठाए सवाल सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब तक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें इस आर्थिक सहायता का इंतजार कर रही हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां महिलाओं को एक हजार से 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना समर्थन दे रही हैं और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं।

युवाओं के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने और 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने का वादा किया था। प्रदेश को नशामुक्त बनाने की गारंटी भी दी गई थी, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और निवेश को बढ़ावा दिया है।

300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्कूलों की गारंटी पर भी घेरा बिजली की गारंटी को लेकर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी बंद कर दी गई। इसके विपरीत उन्होंने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। उनका दावा था कि पंजाब में करीब 90 प्रतिशत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल शून्य आ रहे हैं।

उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के चार आधुनिक स्कूल खोलने की गारंटी पर भी सरकार से जवाब मांगा। सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर मोबाइल क्लीनिक खोलने का भरोसा दिया था, लेकिन इस दिशा में भी काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के लोगों को चुनाव के समय दी गई गारंटियों का लाभ नहीं मिल रहा है।

बागवानों और पशुपालकों से जुड़ी गारंटियों का भी मांगा हिसाब सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस ने बागवानों को उनके फलों की कीमतें तय करने का अधिकार देने का वादा किया था। इसके अलावा दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने और पशुपालकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध खरीदने की गारंटी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और बागवानों से जुड़े ये वादे भी पूरे नहीं किए गए। सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश की माताएं, बहनें, युवा, किसान, बागवान और उनके परिवार सरकार से जवाब मांग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी है और पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता जनता की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता से बाहर करें और आम आदमी पार्टी को मौका दें। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पार्टी वादे पूरे करने की राजनीति करती है और हिमाचल में अगला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी।

दिल्ली के प्रदूषण पर केंद्र से राज्यों के साथ मिलकर काम करने की अपील दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उत्तर भारत पर पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी संबंधित राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण का समाधान तलाशने की अपील की। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब प्रदूषण के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब के किसानों को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए।