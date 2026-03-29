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हिमाचल में तेल डीलर्स का विरोध, सेस लगाने के फैसले को बताया गलत; किस बात का डर?

Mar 29, 2026 08:57 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, शिमला
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हिमाचल प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तेल पर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए सेस का विरोध किया है। उन्होंने इससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है। 

हिमाचल में तेल डीलर्स का विरोध, सेस लगाने के फैसले को बताया गलत; किस बात का डर?

हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इस कदम से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हो जाएगी। शनिवार शाम को हुई एसोसिएशन की एक बैठक में अध्यक्ष सुकुमार सिंह चंदेल ने कहा कि जब हिमाचल में वैट दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम थी तब हिमाचल में तेल की कुल बिक्री 1.2 मिलियन किलोलीटर थी। अब यह घटकर 9 लाख किलोलीटर रह गई है।

बिक्री में और गिरावट आने का डर

हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में टैक्स बढ़ने से हिमाचल में ईंधन की बिक्री पहले ही कम हो गई है। अब राज्य सरकार की ओर से लगाए गए इस नए सेस से तेल की बिक्री में और गिरावट आएगी। डीलर्स को डर है कि लोग दूसरे राज्यों से सस्ता ईंधन खरीदना शुरू कर देंगे जिससे सूबे के तेल कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा।

आंकड़ों के हवाले जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुकुमार सिंह चंदेल ने कहा कि जब हिमाचल में वैट की दर पड़ोसी राज्यों से कम थी तब राज्य में कुल बिक्री 12 लाख किलोलीटर थी लेकिन 2025 तक यह घटकर 9 लाख किलोलीटर रह गई है। ऐसे में यदि राज्य सरकार की ओर से अब सेस भी लगा दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री और भी तेजी से कम हो जाएगी।

भारी आर्थिक नुकसान की आशंका

सुकुमार सिंह चंदेल ने आगे कहा कि ऑपरेटर दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल खरीदना शुरू कर देंगे जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होगा। सरकार के पास अनाथों और विधवाओं जैसे लाभार्थियों के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं। साथ ही जमा हुए पैसों के इस्तेमाल के लिए भी कोई ठोस योजना भी नहीं है। एसोसिएशन की शिमला यूनिट मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखेगी। हम व्यापार, कानूनी पहलुओं और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे।

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अदालत जाने की चेतावनी

एसोसिएशन की बैठक में सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल पर नया सेस लगाने के सरकार के फैसले को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक बताया। सदस्यों ने कहा कि बिना योजना के नियमों में बदलाव करना गलत होगा। इससे व्यापार पड़ोसी राज्यों में चला जाएगा और हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान होगा। एसोसिएशन अब कानूनी सलाह ले रही है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत से हल नहीं निकला तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाने को विवश होंगे।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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