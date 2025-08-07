ओ तेरी! डंपर, ट्रक और खच्चर को छोड़िए; बाइक से ढो डाली 26 टन रेत और बजरी, हिमाचल में गजबे का स्कैम

Himachal News Today: हिमाचल प्रदेश स्कैम का अजब गजब मामला सामने आया है। यहां बाइक से रेत और बजरी ढोया गया है। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद बीजेपी ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। जानें क्या है पूरा मामला

बिहार में कभी स्कूटर से चारा ढोया गया था, अब हिमाचल में बाइक से रेत और बजरी। हैरान हो गए न! ये दावा हम नहीं कर रहे। हिमाचल बीजेपी प्रवक्ता और चौपाल विधायक बलबीर वर्मा ने की है, वह भी RTI रिपोर्ट के आधार पर। बाकायदा उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए सिरमौर जिले की रामपुर भरपुर पंचायत में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषी बच ना सकें।

आरटीआई से हुआ खुलासा दरअसल, RTI से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत में निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बजरी और रेत को दोपहिया वाहनों ( बाइक ) पर ढोया हुआ दिखाया गया। इस खुलासे के बाद बलबीर वर्मा ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में एक कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि छोटी गाड़ियों को भी सामग्री ढोते हुए दिखाया गया, फर्जी बिल बनाए गए और सरकारी खजाने से ठेकेदार के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए।

गजब है घोटाले का तरीका RTI के आधार पर बीजेपी विधायक ने खुलासा किया कि 17.80 मीट्रिक टन रेत और बजरी को बाइक से दो चक्करों में ढोया गया। वहीं, आठ मीट्रिक टन सामग्री को एक अन्य मोटरसाइकिल से दो चक्करों में ले जाया गया। इतना ही नहीं, 945 किलो क्षमता वाले वाहन से 21.70 मीट्रिक टन बजरी ढोने का भी दावा किया गया है। इतना ही नहीं, एक ही ठेकेदार के नाम पर दो बिल भी पास किए गए, वो भी एक ही तरह कै। बलबीर शर्मा के अनुसार, 2022 में सीमेंट ढुलाई 2,998 रुपये प्रति टन दिखाई गई, जबकि 2024 में वही 1,534 रुपये प्रति टन दर्ज की गई है।

महंगाई बढ़ी ढुलाई लागत कम बीजेपी विधायक ने सवाल किया कि जब महंगाई बढ़ रही है तो ढुलाई की लागत कैसे कम हो गई? उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि सच सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।