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हिमाचल में डिग्रीधारकों के साथ अनपढ़ भी संभालेंगे पंचायतों की कमान; कितने चुने गए?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में 30 हजार से अधिक प्रतिनिधि चुने गए हैं। इनमें से 53.85 फीसदी महिलाओं ने चुनाव जीता है। विजयी नेताओं में अनपढ़ भी शामिल हैं। क्या कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े?

हिमाचल में डिग्रीधारकों के साथ अनपढ़ भी संभालेंगे पंचायतों की कमान; कितने चुने गए?

हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों ने इस बार ग्रामीण लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसमें डिग्रीधारक भी हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि भी, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। कुल 30 हजार से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में मैट्रिक पास लोगों का दबदबा है। वहीं 443 अनपढ़ उम्मीदवार भी जीते हैं। सबसे खास बात यह है कि 53.85 फीसदी सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज कर कमान संभाली है। उम्र के लिहाज से देखें तो विजयी उम्मीदवारों में 31 से 40 वर्ष के युवाओं का दबदबा रहा है।

443 अनपढ़ भी विजयी

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्य समेत 30 हजार से ज्यादा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। खास बात ये है कि इनमें 443 अनपढ़ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। यानी करीब 1.43 फीसदी प्रतिनिधि ऐसे हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताकर नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। यह आंकड़ा बताता है कि गांवों की राजनीति में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, सामाजिक स्वीकार्यता, अनुभव और जनसेवा का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मैट्रिक पास प्रतिनिधियों का दबदबा, 8 फीसदी जनप्रतिनिधि स्नातक

निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायतों में सबसे बड़ा वर्ग मैट्रिक पास जनप्रतिनिधियों का है। कुल 13,786 प्रतिनिधि (44.46 फीसदी) इसी श्रेणी से चुने गए हैं। इसके बाद 7,176 उच्च माध्यमिक (23.14 फीसदी) और 5,749 मैट्रिक से कम शिक्षित (18.54 फीसदी) प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। वहीं 2,605 स्नातक (8.40 फीसदी) और 1,251 स्नातकोत्तर (4.03 फीसदी) जनप्रतिनिधि भी गांवों की सरकार का हिस्सा बने हैं। आंकड़े बताते हैं कि पंचायतों में उच्च शिक्षित नेतृत्व की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही समाज के उन वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिला है जिनकी औपचारिक शिक्षा सीमित रही है। यही वजह है कि हिमाचल की पंचायतें शिक्षा और सामाजिक विविधता का मिश्रित स्वरूप पेश करती दिखाई देती हैं।

आधे से ज्यादा पदों पर महिलाएं संभालेंगी कमान

इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 16,691 महिलाएं विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित हुई हैं। यह कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 53.85 फीसदी हिस्सा है। दूसरी ओर अब तक 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं। पंचायत वार्डों से लेकर जिला परिषद तक महिलाओं की यह मजबूत मौजूदगी बताती है कि ग्रामीण हिमाचल में नेतृत्व का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी पंचायतों में पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं न केवल चुनाव जीत रही हैं बल्कि विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में भी पहुंच रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े अभी अपडेट हो रहे हैं, इसलिए अंतिम संख्या में बदलाव संभव है।

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31 से 40 साल के नेताओं का दबदबा

पंचायत चुनावों के आंकड़े ग्रामीण नेतृत्व की आयु और आर्थिक पृष्ठभूमि की भी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। सबसे ज्यादा 10,850 जनप्रतिनिधि 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग से चुने गए हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 35 फीसदी हैं। इसके बाद 41 से 50 वर्ष आयु वर्ग के 9,750, 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 4,077, 51 से 60 वर्ष के 4,795 और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,539 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं।

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201 टैक्स पेयर भी जीते

आर्थिक स्थिति के आधार पर तैयार आंकड़ों में 201 आयकरदाता (टैक्स पेयर) जनप्रतिनिधियों का चुनाव जीतना भी ध्यान खींचता है। वहीं 27,581 एपीएल परिवारों (88.94 फीसदी) से जुड़े प्रतिनिधि और 2,096 बीपीएल परिवारों के सदस्य भी पंचायतों तक पहुंचे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि हिमाचल की नई पंचायतों में युवा नेतृत्व, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व एक साथ देखने को मिलेगा। हिमाचल की 3754 पंचायतो में 3 चरणों मे 26, 28 व 30 पंचायतों में मतदान हुआ था। प्रधानों, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों के पदों के नतीजे मतदान वाले दिन देर शाम को घोषित हुए थे, जबकि बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के नतीजे 31 मई को घोषित हुए।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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