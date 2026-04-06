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हिमाचल पंचायत चुनाव में डीसी को 5 फीसदी आरक्षण की शक्ति पर रोक; आएगा नया रोस्टर

Apr 06, 2026 08:03 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में जिलाधीशों को भौगोलिक आधार पर 5 फीसदी सीटें आरक्षित करने की शक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। 

हिमाचल पंचायत चुनाव में डीसी को 5 फीसदी आरक्षण की शक्ति पर रोक; आएगा नया रोस्टर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में जिलाधीशों यानी उपायुक्तों (डीसी) को भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की दी गई शक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि यदि इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी जिले में आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, तो उस रोस्टर पर भी फिलहाल रोक रहेगी।

संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया माना कि जिलाधीशों को दी गई यह शक्ति संविधान के अनुरूप नहीं लगती। अदालत ने कहा कि संविधान में भौगोलिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था पर रोक लगाना जरूरी है।

याचिकाकर्ता ने व्यवस्था को बताया था असंवैधानिक

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिकांश आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा कि चुनाव नियम बनाने के अधिकार का उपयोग करते हुए यह शक्तियां जिलाधीशों को दी गई थीं। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी।

रोस्टर में बदलाव करने की दी गई थी शक्ति

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताते हुए 30 मार्च को जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत जिलाधीशों को भौगोलिक आधार पर 5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण रोस्टर में बदलाव करने की शक्ति दी गई थी।

नया रोस्टर जारी करने के आदेश

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन चुनाव क्षेत्रों में जिलाधीशों ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए भौगोलिक आधार पर आरक्षण रोस्टर जारी किया है, वहां नया रोस्टर फिर से जारी किया जाए। इसके लिए अदालत ने 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक की समय-सीमा तय की है।

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इन लोगों ने डाली थी याचिका

यह याचिका शिमला जिले की ठियोग तहसील की ग्राम पंचायत घोड़ना के पूर्व प्रधान विकेश जिंटा और अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में सरकार द्वारा जिलाधीशों को दी गई इस शक्ति को संविधान के खिलाफ बताया गया था।

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इससे पहले सुबह इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। उस खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को उन मामलों की सुनवाई कर रही खंडपीठ के पास भेज दिया था, जहां सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं को असंवैधानिक ठहराने की मांग से जुड़े मामले पहले से लंबित हैं।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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