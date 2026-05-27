प्रधानी के चुनाव में बेटे को 182 और बाप को सिर्फ 5 वोट, चर्चा का विषय बनी पिता-पुत्र की सियासी लड़ाई
हिमाचल प्रदेश के एक पंचायत में हुए प्रधानी का चुनाव क्षेत्र में चर्चा विषय बन गया है। बेटे ने अपने बाप को भारी वोटों से हराकर प्रधान के पद पर कब्जा जमाया। यह पंचायत मुख्यमंत्री सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में हैं। पिता भाजपा समर्थक माने जाते हैं, जबकि बेटा कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा बताया जाता है।
हिमाचल प्रदेश के एक पंचायत में हुए प्रधानी का चुनाव क्षेत्र में चर्चा विषय बन गया है। बेटे ने अपने बाप को भारी वोटों से हराकर प्रधान के पद पर कब्जा जमाया। यह पंचायत मुख्यमंत्री सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में हैं। पिता भाजपा समर्थक माने जाते हैं, जबकि बेटा कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा बताया जाता है।
हर कोई हैरान रह गया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन की नई बनी टिल्लू पंचायत में प्रधानी का चुनाव इस बार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। वजह चुनावी मैदान में आमने-सामने उतरे पिता और पुत्र रहे। पंचायत चुनाव में पिता और उनके बेटे के बीच हुई सीधी टक्कर ने इस मुकाबले को पूरी तरह सियासी रंग दे दिया। नतीजे आए तो गांव से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक हर कोई हैरान रह गया।
लंबे समय से मनमुटाव की चर्चा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की टिल्लू पंचायत में प्रधान पद के लिए पांच प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पिता संतोष कुमार और उनके बेटे अजय कुमार के मुकाबले पर टिकी थीं। दोनों के बीच लंबे समय से मनमुटाव की चर्चा पहले से ही गांव में होती रही है। ऊपर से दोनों अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। पिता भाजपा समर्थक माने जाते हैं, जबकि बेटे अजय कांग्रेस विचारधारा से जुड़े बताए जाते हैं।
बेटे को 182, बाप को सिर्फ 5 वोट
देर रात चुनाव परिणाम सामने आए तो बेटे अजय कुमार ने एकतरफा जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। अजय को कुल 182 वोट मिले, जबकि उनके पिता संतोष कुमार को पूरे चुनाव में सिर्फ पांच वोट ही मिल सके। पिता-पुत्र के बीच वोटों का इतना बड़ा अंतर अब पूरे नादौन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के चौक-चौराहों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग इसी चुनाव की बातें करते नजर आ रहे हैं।
युवाओं ने खुलकर मतदान किया
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार पंचायत चुनाव में युवाओं ने खुलकर मतदान किया और गांव के विकास तथा नए नेतृत्व के पक्ष में वोट डाले। ग्रामीणों के मुताबिक लोगों ने पुराने समीकरणों से हटकर युवा चेहरे पर भरोसा जताया। अजय कुमार पहले भी बेला पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। इस बार बेला पंचायत का बड़ा हिस्सा नगर परिषद नादौन में शामिल होने के बाद बची हुई आबादी को मिलाकर नई टिल्लू पंचायत बनाई गई थी। नई पंचायत के पहले ही चुनाव में अजय ने लगातार दूसरी बार प्रधान बनने में सफलता हासिल कर ली।
अनुभवी और युवा चेहरों के बीच मुकाबले
हिमाचल पंचायत के चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह रही कि यहां एक रिटायर्ड अधिकारी ने भी चुनाव में जीत दर्ज की, जिसकी चर्चा स्थानीय स्तर पर हो रही है। एसडीएम पद से सेवानिवृत्त योगराज धीमान ने झंज्याणी ग्राम पंचायत से प्रधान पद पर 300 वोटों की रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पंचायत चुनावों में इस बार कई जगहों पर अनुभवी और युवा चेहरों के बीच मुकाबले देखने को मिले।
मंगलवार को 1293 पंचायतों में मतदान हुआ था
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत मंगलवार को 1293 पंचायतों में मतदान हुआ था। भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश में 78 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। देर रात तक प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के नतीजे घोषित किए गए। वहीं जिला परिषद और बीडीसी चुनावों के परिणाम 31 मई को घोषित होंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान 28 और 30 मई को होना है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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