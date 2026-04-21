Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में निर्विरोध ग्राम पंचायत को 25 लाख, जिला परिषद को 1 करोड़ तक का ईनाम

Apr 21, 2026 07:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

हिमाचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने सभी प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुनेंगी, उन्हें पुरस्कार राशि दी जाएगी।

हिमाचल में निर्विरोध ग्राम पंचायत को 25 लाख, जिला परिषद को 1 करोड़ तक का ईनाम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए एक बड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को भारी इनाम दिया जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रधान, उपप्रधान और सभी सदस्य बिना किसी मुकाबले के सर्वसम्मति से चुने जाते हैं तो उसे 25 लाख रुपये की विकास राशि दी जाएगी। इसी तरह, निर्विरोध पंचायत समिति को 50 लाख और निर्विरोध जिला परिषद को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। योजना का मकसद चुनावी खर्च को कम करना और गांवों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है।

निर्विरोध नेता चुनने वाली ग्राम पंचायत को 25 लाख

पंचायती राज विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई ग्राम पंचायत अपने सभी सदस्यों के साथ-साथ प्रधान और उपप्रधान को निर्विरोध चुनती है, तो उसे 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जिला परिषद में निर्विरोध चुनाव पर 1 करोड़

इसी तरह, पंचायत समिति स्तर पर सभी सदस्यों के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं, जिला परिषद के सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर बिना मुकाबले चुने जाते हैं, तो उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

क्या है मकसद?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मिलेगी, जहां आगामी आम चुनावों में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना और आपसी सहमति को बढ़ावा देना बताया जा रहा है।

…ताकि ज्यादा पंचायतें उठा सकें लाभ

पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस योजना की जानकारी देने और इसे आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पंचायतें इसका लाभ उठा सकें।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में निकाय चुनावों का ऐलान, 17 मई को मतदान; 4 जगह पार्टी सिंबल पर वोटिंग

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। राज्य में करीब 3600 पंचायतें हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान शहरी निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव का एलान एक हफ्ते के भीतर कर दिया जाएगा। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में 31 मई तक पंचायत चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश-बर्फबारी संग आएगा अंधड़

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।