हिमाचल में NHM 5600 कर्मचारियों को खर्चे का संकट, अब तक सैलरी ही नहीं मिली

नया साल आमतौर पर लोगों के जीवन में नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के करीब 5600 कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए साल 2026 की शुरुआत अब तक निराशाजनक बनी हुई है। जनवरी की 11 तारीख होने के बावजूद इन कर्मचारियों को दिसंबर 2025 का वेतन अभी तक नहीं मिला है। वेतन में इस देरी के चलते न सिर्फ उनका नया साल का जश्न फीका पड़ा है और कई कर्मचारियों के सामने रोजमर्रा के खर्चों का संकट भी खड़ा हो गया है।

प्रदेश में एनएचएम के तहत करीब 2600 अनुबंध और लगभग 3000 आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाते हैं और दूर-दराज के इलाकों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे पूरी ईमानदारी, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभा रहे हैं। इसके बावजूद समय पर वेतन न मिलना बेहद निराशाजनक है।

राज्य हिमाचल प्रदेश एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि दिसंबर की सैलरी जनवरी में मिलनी थी, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों के लिए घर का किराया, बच्चों की फीस, बैंक की किस्तें और अन्य जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। संघ का कहना है कि नए साल में जहां बाकी लोग उत्सव और योजनाओं में व्यस्त थे, वहीं एनएचएम कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ा।

वेतन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एनएचएम कर्मचारी संघ ने आज मंडी में राज्य स्तरीय बैठक और सम्मेलन बुलाया है। इस बैठक में नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और साथ ही लंबित वेतन समेत अन्य लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संघ ने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द वेतन जारी करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिल सके।

उधर, एनएचएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वेतन में देरी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। अधिकारी के मुताबिक भारत सरकार से तीसरी किस्त की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द ही वेतन मिल जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि पूरे एनएचएम को नई एसएनए स्पर्श प्रणाली में शिफ्ट किया गया है। इसी नई प्रणाली के कारण भुगतान प्रक्रिया में अस्थायी देरी हुई। आने वाले महीनों में यह व्यवस्था पूरी तरह सुचारू हो जाएगी और ऐसी समस्या दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पहले जनरल कैटेगरी सहित अन्य मदों के फंड का आपसी समायोजन कर सैलरी समय पर जारी कर दी जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नई भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया जटिल हो गई है। इसके चलते वेतन में देरी हुई है।