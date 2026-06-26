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हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री? इन 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, IMD ने सब बताया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून ने आधिकारिक दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग दक्षिण-पश्चिम मानसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावित डेट बता दी है। इसके साथ ही दो दिन राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री? इन 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, IMD ने सब बताया

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अभी भले नहीं हुई है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के हिमाचल पहुंचने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो मानसून अगले सप्ताह प्रदेश में प्रवेश कर सकता है।

शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला रहा। शिमला में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद तेज बारिश हुई। अचानक शुरू हुई वर्षा के कारण माल रोड और रिज मैदान पर घूम रहे पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों, दुकानों और शेड में शरण लेनी पड़ी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और शहर में हल्की ठंड महसूस की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में हो रही वर्षा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) का परिणाम है। इसे प्री-मानसून वर्षा माना जा रहा है। विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा अभी 20 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास बनी हुई है और अगले तीन से चार दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मानसून के उत्तराखंड तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद इसके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के आसार बनेंगे।

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इस बार मानसून सामान्य तिथि से देरी से पहुंच सकता है। आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 जून के आसपास हिमाचल प्रदेश में दस्तक देता है, जबकि पिछले वर्ष मानसून ने 20 जून को ही प्रदेश में समय से पहले प्रवेश कर लिया था। इस बार जून का अंतिम सप्ताह समाप्त होने के बावजूद मानसून अभी प्रदेश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया है।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। रोहड़ू में सबसे अधिक 20.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सराहन में 15.5 मिलीमीटर, पंडोह में 3.4 मिलीमीटर, चंबा एडब्ल्यूएस में 2.0 मिलीमीटर, रामपुर में 1.6 मिलीमीटर, गुलेर में 1.2 मिलीमीटर तथा शिमला और मशोबरा में 1-1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान कहीं भी हिमपात, ओलावृष्टि, घना कोहरा, लू या तेज आंधी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई। हालांकि सुंदरनगर के मुरारी देवी क्षेत्र में गरज-चमक की गतिविधि रिकॉर्ड की गई।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून तक प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस अवधि में किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है और 26 से 30 जून तक पूरे प्रदेश के लिए स्थिति सामान्य बताई गई है।

हालांकि जुलाई की शुरुआत में मौसम और अधिक सक्रिय हो सकता है। विभाग ने 1 और 2 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में सप्ताह भर कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज और बिजली चमकने की संभावना है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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