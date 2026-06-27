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हिमाचल में मॉनसून से पहले बारिश का कोहराम, मलबे में दबीं गाड़ियां; जुलाई के पहले 3 दिन रहेंगे भारी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल में मॉनसून अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही बारिश ने उसका ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। शिमला में कल शाम को जोरदार बारिश से जहां रास्ते बाधित हो गए वहीं, कई जगहों पर घरों में पानी भी घुस गया। 

हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक से पहले ही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम को हुई जोरदार बारिश का सबसे अधिक असर उपनगर ढली स्थित आशियाना कॉलोनी में देखने को मिला। यहां उफनते नाले से भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी तीन गाड़ियां मलबे की चपेट में आकर दब गईं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। बारिश थमने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद मलबा हटाकर वाहनों को निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचीं और सड़क से मलबा हटाने का काम जारी रहा। ढली क्षेत्र में कई घरों में पानी भी घुस गया। इससे लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया।

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मशोबरा में सबसे ज्यादा बारिश, कई क्षेत्रों में बरसे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 40.5 मिलीमीटर बारिश शिमला के मशोबरा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शिल्लारू में 32.6 मिलीमीटर, सुजानपुर टीहरा में 18.4 मिलीमीटर, कुफरी में 15.0 मिलीमीटर, सोलन में 13.2 मिलीमीटर और बग्गी (मंडी) में 12.0 मिलीमीटर वर्षा हुई। राज्य मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार शिमला शहर में 12.6 मिलीमीटर, पालमपुर में 10.2 मिलीमीटर, नारकंडा में 4.5 मिलीमीटर, जुब्बड़हट्टी में 2.4 मिलीमीटर, भुंतर में 1.8 मिलीमीटर, मंडी में 1.0 मिलीमीटर और सुंदरनगर में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं की भी सूचना दी है। नेरी में 46 किलोमीटर प्रति घंटा, मशोबरा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा और शिमला स्थित सीपीआरआई केंद्र में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं।

Shimla: People remove debris from a vehicle buried in a landslide following heavy rainfall.

बारिश से तापमान में आई गिरावट

बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दिया है। प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले हल्की गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 8.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद केलांग 9.5, नारकंडा और भरमौर 12.0-12.0, कल्पा 13.8, कुफरी 14.4, मशोबरा 15.9, मनाली 16.0, शिमला 16.2, रिकांगपिओ 16.6, सोलन 18.2, सियोबाग 18.5, पालमपुर 19.0, सराहन 19.1, भुंतर 19.8, जुब्बड़हट्टी 20.0, चंबा 20.5, धर्मशाला 21.4, सुंदरनगर 21.5, नाहन 21.8, बरठीं 21.9, मंडी 22.3, ऊना 23.0, कांगड़ा 23.5, बिलासपुर 24.0, हमीरपुर 24.1, नेरी 25.4, देहरा गोपीपुर 27.0 और पांवटा साहिब में 28.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

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1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए जारी पूर्वानुमान में 27 से 30 जून तक प्रदेश में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है। हालांकि इस अवधि के लिए किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की है। ऐसे में भूस्खलन, अचानक जलस्तर बढ़ने, नालों के उफान पर आने और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश और आगामी चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

देर से पहुंचेगा मॉनसून, जुलाई की शुरुआत में दस्तक की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून सामान्य समय से देर से पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है, जबकि पिछले वर्ष मॉनसून ने 20 जून को ही दस्तक दे दी थी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी सीमा मध्य भारत तक पहुंची हुई है और अगले तीन से चार दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों में मॉनसून उत्तराखंड तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड में मॉनसून की प्रगति के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसके प्रवेश की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 1 से 3 जुलाई के बीच सक्रिय वर्षा के दौर के साथ प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की औपचारिक दस्तक हो सकती है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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