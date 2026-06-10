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हिमाचल में मंत्रियों-विधायकों का वेतन बहाल, CM की 50 फीसदी सैलरी पर रोक रहेगी जारी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के स्थगित वेतन को बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। खराब वित्तीय स्थिति का हवा देते हुए मार्च 2026 में रोकी गई राशि जुलाई में जून के वेतन के साथ मिलेगी।

हिमाचल में मंत्रियों-विधायकों का वेतन बहाल, CM की 50 फीसदी सैलरी पर रोक रहेगी जारी

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों का स्थगित वेतन बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मार्च 2026 में राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण इस वेतन को अस्थाई रूप से रोक दिया गया था। अब रुकी धनराशि जून के वेतन के साथ जुलाई 2026 में जारी की जाएगी। इससे पूर्व सरकार ने अधिकारियों का रोका वेतन भी बहाल कर दिया था। हालांकि, CM के वेतन के 50 फीसदी हिस्से पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

सरकार बोली- हटा रहे लगी रोक

सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य) की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 18 अप्रैल 2026 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इन सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन पर लगाई गई रोक वापस ली जाती है। साथ ही अब तक स्थगित की गई राशि जून 2026 के वेतन के साथ जुलाई 2026 में जारी की जाएगी।

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हाल ही में वित्त विभाग ने लिया था फैसला

यह फैसला ऐसे वक्त में अधिसूचना के रूप में सामने आया है जब कुछ दिन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की एक बैठक में मंत्रियों और विधायकों के रोके गए वेतन को जारी करने का निर्णय लिया था। अब उस फैसले को औपचारिक रूप देते हुए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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क्या थी सरकार की दलील?

दरअसल, मार्च 2026 में विधानसभा में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए खुद, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित करने का एलान किया था। सरकार की दलील थी कि वित्तीय संसाधनों पर दबाव को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बोझ में भागीदार बनना चाहिए।

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मुख्यमंत्री के वेतन के 50 प्रतिशत हिस्से पर जारी रहेगी रोक

हालांकि बाद में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के वेतन स्थगन का फैसला वापस ले लिया था और उनके रोके गए वेतन को जारी करने की घोषणा की थी। अब सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा पदाधिकारियों के स्थगित वेतन को भी बहाल कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में पहले की व्यवस्था जारी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन के 50 प्रतिशत हिस्से का अस्थायी स्थगन अगले आदेश तक लागू रहेगा। अधिसूचना मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी की गई है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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