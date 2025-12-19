दिल्ली-चंडीगढ़ से भी गर्म हुआ शिमला, रात का पारा 12°C पार; बारिश-बर्फबारी पर IMD का क्या अनुमान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal mausam update about temperature cloudy weather rain and snowfall in december imd
संक्षेप:

Dec 19, 2025 12:51 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस बार दिसंबर में मौसम के तेवरों ने सभी को चौंका दिया है। ठंड के इस महीने में शिमला एक असामान्य गर्म रात का गवाह बनी है, जहां न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो न सिर्फ सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है, बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसी मैदानी जगहों से भी अधिक रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर में पहली बार शिमला में रात का पारा इस स्तर पर पहुंचा है और बीते 24 घंटों में इसमें 2.4 डिग्री की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, गुड़गांव में 10 डिग्री और चंडीगढ़ में 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

पहाड़ी पर्यटन नगरी मनाली में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा होकर 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार हिमाचल के कई मैदानी और मध्यवर्ती इलाके शिमला से ज्यादा ठंडे हैं। सुंदरनगर में रात का पारा 2.7 डिग्री, भुंतर में 3.5, कल्पा में 3.4, सोलन में 3.2, पालमपुर में 5.5, मंडी में 6.2, कांगड़ा में 5.7, हमीरपुर में 4.9, ऊना में 7.0 और बिलासपुर में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और सोलन जैसे जिले शिमला से ज्यादा ठंडे रहे। नाहन में न्यूनतम तापमान 9.8, जुब्बड़हट्टी में 9.2, पांवटा साहिब में 9.0, सराहन में 5.0, कसाैली में 11.7 और कुफरी में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि ऊंचाई वाले जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर बरकरार है।

लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 2.3 और कुकुमसेरी में माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे जल स्रोत जमने लगे हैं।

राज्य के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे की मार भी देखने को मिली। बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा और सुबह दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर रह गई। मंडी में भी कोहरे का असर दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 दिसंबर को प्रदेश के मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में बादल बरस सकते हैं, हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहने की संभावना है, इसके बाद 22 से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी मौसम शुष्क रहेगा और शिमला व मनाली सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं, जो उन सैलानियों के लिए मायूस करने वाली खबर है जो हर साल क्रिसमस पर बर्फबारी का इंतजार करते हैं।

बता दें कि राज्य में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। नवंबर महीने में सामान्य से करीब 95 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई, जबकि दिसंबर में अब तक सामान्य से लगभग 100 फीसदी कम वर्षा हुई है। इसका असर तापमान के असामान्य उतार-चढ़ाव के रूप में सामने आ रहा है और शुष्क ठंड के कारण लोग सर्दी के साथ-साथ सूखे मौसम की मार भी झेल रहे हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
