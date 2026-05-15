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हिमाचल पर अब गर्मी की मार, ऊना सबसे गर्म, 18 मई से और चढ़ेगा तापमान

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक ठंडे मौसम, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मौसम तेजी से बदलने लगा है। मौसम विभाग की मानें तो हिमाचल प्रदेश में अब तापमान और बढ़ेगा। 

हिमाचल पर अब गर्मी की मार, ऊना सबसे गर्म, 18 मई से और चढ़ेगा तापमान

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को प्रदेश का मौसम साफ रहा और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऊना 37 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में भी पारा चढ़ने लगा है। हालांकि, मौसम विभाग ने 16 मई को कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है, लेकिन 18 मई से मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। इसके बाद मैदानी इलाकों में तपिश और बढ़ेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा और दिन भर तेज धूप खिलने से गर्मी का असर बढ़ गया। खासतौर पर निचले और मैदानी इलाकों में लोगों को उमस और गर्म हवाओं ने परेशान किया। मौसम साफ रहने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है।

ऊना में 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान

शुक्रवार को ऊना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले यहां पारा 36.2 डिग्री था। इसके अलावा सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री, धर्मशाला में 33.1, मंडी में 33, कांगड़ा में 32.8, बरठीं में 32.7, भुंतर में 32, नाहन में 31.4, शिमला में 24.6, मनाली में 24, कल्पा में 20.2 और केलंग में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अभी भी सुबह-शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तपिश लगातार बढ़ रही है।

सबसे ठंडा केलंग

मौसम विभाग के मुताबिक; बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह लाहौल स्पीति जिला का मुख्यालय केलंग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

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कहां कितना तापमान?

इसी तरह जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री, ताबो में 8.1, कल्पा में 9, सियोबाग में 11, मनाली में 11.6, कुफरी में 11.6, सराहन में 11.6, धर्मशाला में 13.9, सोलन में 15, भुंतर में 15.1, चंबा में 15.5, डलहौजी में 15.6, शिमला में 16, नाहन में 16.9, पालमपुर में 17.5, ऊना में 18.2, जुब्बड़हट्टी में 18.4, बरठीं में 18.9, मंडी में 19.5, सुंदरनगर में 19.6, कांगड़ा में 20.2, देहरा गोपीपुर में 21, बिलासपुर में 22 और पांवटा साहिब में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

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18 मई से बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में अंधड़, गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 17 मई को सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी तरह का अलर्ट नहीं है। हालांकि 18 मई से हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार, 18 मई से लगातार धूप खिलने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस दिन से 21 मई तक बारिश की संभावना कम है।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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