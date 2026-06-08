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हिमाचल में दो दिन मौसम रहेगा कूल-कूल; इन जिलों में गिरेंगे ओले, ऑरेंज अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हिमाचल प्रदेश में जून की शुरुआत से भीषण गर्मी पड़ रही है और ऊना सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन लू का अलर्ट जारी किया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राहत की संभावना है। कब से बदलेगा मौसम?

हिमाचल में दो दिन मौसम रहेगा कूल-कूल; इन जिलों में गिरेंगे ओले, ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में जून में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को पूरे प्रदेश में तेज धूप रही और मैदानी व निचले इलाकों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। दोपहर के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा और धूप से बचने के लिए लोग छातों तथा अन्य उपायों का सहारा लेते नजर आए। पिछले दो-तीन दिनों से प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

शिमला से ज्यादा गर्म मनाली

ऊना, पांवटा साहिब और बद्दी जैसे मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का असर साफ महसूस किया गया, जबकि पहाड़ी पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली में भी गर्मी ने लोगों को चौंकाया है। शिमला से ज्यादा गर्मी मनाली में महसूस हुई।

कल और परसों राहत नहीं

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन यानी 9 और 10 जून को तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है।

11 जून से बदलेगा मौसम

हालांकि यह गर्मी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में मौसम करवट लेगा। 11 और 12 जून को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में आंधी, वर्षा, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

11 जून को इन जिलों में गिरेंगे ओले, ऑरेंज अलर्ट

11 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने का का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं सोलन, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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12 जून को इन जिलों में गिरेंगे ओले, ऑरेंज अलर्ट

12 जून को कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 जून को पश्चिमी विक्षोभ सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसके बाद 13 और 14 जून को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी रहेगा।

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मनाली में शिमला से ज्यादा तापमान

अधिकतम तापमान की बात करें तो सोमवार को ऊना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद हमीरपुर के नेरी में 38.4 डिग्री, कांगड़ा में 37.7 डिग्री, सुंदरनगर में 37.5 डिग्री, मंडी में 37.2 डिग्री, बरठीं में 37 डिग्री, नाहन में 35.8 डिग्री, धर्मशाला में 35 डिग्री, भुंतर में 34.8 डिग्री, चंबा में 34.3 डिग्री और सोलन में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि मनाली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है, जबकि शिमला में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा रहा। यानी मनाली का दिन का तापमान शिमला से भी अधिक रहा।

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कहां कितना तापमान?

न्यूनतम तापमान में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पांवटा साहिब में सबसे अधिक 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद देहरा गोपीपुर 24 डिग्री, नेरी 24.1 डिग्री, बिलासपुर 22 डिग्री, जुब्बड़हट्टी 21 डिग्री, ऊना और पालमपुर 20-20 डिग्री, कांगड़ा 19.8 डिग्री, मंडी 19.6 डिग्री, सुंदरनगर 18.6 डिग्री, नाहन 18.5 डिग्री, शिमला 18 डिग्री, धर्मशाला 17.7 डिग्री, बरठीं 17.4 डिग्री, सोलन 17 डिग्री, चंबा 15.6 डिग्री, सराहन 15.5 डिग्री, भुंतर 14.5 डिग्री, कुफरी 13 डिग्री, सिओबाग 12.8 डिग्री, मनाली 9.2 डिग्री, कल्पा 8.8 डिग्री, ताबो 6.4 डिग्री तथा केलांग और कुकुमसेरी में 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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