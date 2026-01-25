Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal mausam ka hal after snowfall working to reopen 1000 closed roads
हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिली; 1000 बंद सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन, फिर मौसम बिगड़ने का अलर्ट

हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिली; 1000 बंद सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन, फिर मौसम बिगड़ने का अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल में बर्फबारी का दौर थमने के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में धूप खिल गई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। 

Jan 25, 2026 12:22 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल में बर्फबारी का दौर थमने के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में धूप खिल गई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमी रहने से यातायात, बिजली और पेयजल व्यवस्था अब भी बुरी तरह प्रभावित है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक हजार से ज्यादा बंद सड़कों को खोलना है, जिसके लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक, दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 1000 से अधिक सड़कें बंद हैं। शिमला जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 505 सड़कें बंद हैं। लाहौल-स्पीति में 290, चंबा में 132, मंडी में 126, कुल्लू में 79 और सिरमौर में 29 सड़कें बंद पड़ी हैं। लाहौल-स्पीति में दो राष्ट्रीय राजमार्गों के ठप होने से आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। ऊपरी शिमला के रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों का संपर्क तीसरे दिन भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और इन इलाकों के लिए बस सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट, 26-28 जनवरी तक भारी बर्फबारी

बिजली आपूर्ति पर भी भारी पड़ा असर

बर्फबारी का असर बिजली आपूर्ति पर भी भारी पड़ा है। प्रदेशभर में 5,775 ट्रांसफार्मर ठप हैं। सिरमौर में सबसे ज्यादा 3,315 ट्रांसफार्मर खराब हैं, जबकि चंबा में 643, मंडी में 587, सोलन में 306, लाहौल-स्पीति में 153 और किन्नौर में 78 ट्रांसफार्मर बंद हैं। 126 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं, जिनमें कुल्लू जिले की 81 योजनाएं शामिल हैं। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़कों की बहाली के लिए 385 मशीनरी मैदान में उतारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि अगले दो दिनों में अधिकतर सड़कों को खोल दिया जाएगा। शिमला में निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और शिमला-चंडीगढ़ मार्ग पर यातायात सुचारू है, लेकिन ऊपरी इलाकों में काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात चंबा जिले के जोत में 7 सेंटीमीटर और लाहौल-स्पीति के केलांग में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में यमुना ऐसे होगी निर्मल, हिमाचल और उत्तराखंड के 3 बांधों से मिलेगा जल

8 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा

बारिश-बर्फबारी के बाद ठंड का असर साफ दिख रहा है। राज्य के 8 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस 1.1 डिग्री, कुफरी 0.1 डिग्री, नारकंडा माइनस 1.1 डिग्री, कुकुमसेरी माइनस 7.9 डिग्री और ताबो माइनस 10 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में 2.5, पालमपुर में 2.0, सोलन में 3.0 और जुब्बड़हट्टी में 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बर्फबारी के बाद शिमला, मनाली, कसौली, चायल और डलहौजी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया है कि राहत अस्थायी हो सकती है। आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। 27 जनवरी को भारी बारिश-बर्फबारी और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 और 29 जनवरी को भी मौसम खराब रहने की चेतावनी है। 30 जनवरी को धूप निकलने की उम्मीद है, जबकि 31 जनवरी को मौसम के फिर करवट लेने के संकेत हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।