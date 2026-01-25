हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिली; 1000 बंद सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन, फिर मौसम बिगड़ने का अलर्ट

संक्षेप: हिमाचल में बर्फबारी का दौर थमने के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में धूप खिल गई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है।

हिमाचल में बर्फबारी का दौर थमने के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में धूप खिल गई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमी रहने से यातायात, बिजली और पेयजल व्यवस्था अब भी बुरी तरह प्रभावित है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक हजार से ज्यादा बंद सड़कों को खोलना है, जिसके लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक, दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 1000 से अधिक सड़कें बंद हैं। शिमला जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 505 सड़कें बंद हैं। लाहौल-स्पीति में 290, चंबा में 132, मंडी में 126, कुल्लू में 79 और सिरमौर में 29 सड़कें बंद पड़ी हैं। लाहौल-स्पीति में दो राष्ट्रीय राजमार्गों के ठप होने से आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। ऊपरी शिमला के रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों का संपर्क तीसरे दिन भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और इन इलाकों के लिए बस सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं।

बिजली आपूर्ति पर भी भारी पड़ा असर बर्फबारी का असर बिजली आपूर्ति पर भी भारी पड़ा है। प्रदेशभर में 5,775 ट्रांसफार्मर ठप हैं। सिरमौर में सबसे ज्यादा 3,315 ट्रांसफार्मर खराब हैं, जबकि चंबा में 643, मंडी में 587, सोलन में 306, लाहौल-स्पीति में 153 और किन्नौर में 78 ट्रांसफार्मर बंद हैं। 126 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं, जिनमें कुल्लू जिले की 81 योजनाएं शामिल हैं। इससे कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़कों की बहाली के लिए 385 मशीनरी मैदान में उतारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि अगले दो दिनों में अधिकतर सड़कों को खोल दिया जाएगा। शिमला में निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और शिमला-चंडीगढ़ मार्ग पर यातायात सुचारू है, लेकिन ऊपरी इलाकों में काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात चंबा जिले के जोत में 7 सेंटीमीटर और लाहौल-स्पीति के केलांग में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई।

8 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा बारिश-बर्फबारी के बाद ठंड का असर साफ दिख रहा है। राज्य के 8 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस 1.1 डिग्री, कुफरी 0.1 डिग्री, नारकंडा माइनस 1.1 डिग्री, कुकुमसेरी माइनस 7.9 डिग्री और ताबो माइनस 10 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में 2.5, पालमपुर में 2.0, सोलन में 3.0 और जुब्बड़हट्टी में 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बर्फबारी के बाद शिमला, मनाली, कसौली, चायल और डलहौजी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया है कि राहत अस्थायी हो सकती है। आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। 27 जनवरी को भारी बारिश-बर्फबारी और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 और 29 जनवरी को भी मौसम खराब रहने की चेतावनी है। 30 जनवरी को धूप निकलने की उम्मीद है, जबकि 31 जनवरी को मौसम के फिर करवट लेने के संकेत हैं।