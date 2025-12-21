Hindustan Hindi News
हिमाचल में मौसम की दोहरी मार, ठंड और बढ़ी; 4 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब

हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम ने अपना बदला हुआ रंग दिखाया है। हिल स्टेशनों शिमला और मनाली सहित पहाड़ी इलाकों में रविवार सुबह से बादल छाए रहने से ठंड का असर बढ़ गया है, वहीं मैदानी और निचले क्षेत्रों में घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है।

Dec 21, 2025 12:27 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
राजधानी शिमला में रविवार को अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि मनाली में तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुफरी में 8.6 डिग्री, नारकंडा में 6.5 और कल्पा में 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जनजातीय इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा है। लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री और ताबो में 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

राज्य की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हल्की बर्फबारी हो रही है, हालांकि यह बर्फबारी पर्यटन स्थलों तक नहीं पहुंच पाई।

दूसरी ओर बिलासपुर, ऊना और मंडी जैसे निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता पर खासा असर पड़ा है। सुबह और देर रात के समय कई इलाकों में विजीविलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी।

आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश-बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 दिनों तक राज्य के निचले जिलों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 22 से 25 दिसंबर के बीच खासकर बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अपने पूर्वानुमान में यह भी स्पष्ट किया है कि 22 से 27 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल कमजोर रहेगा।

इस बीच शिमला, कुफ़री और मनाली की वादियों में बर्फबारी की उम्मीद में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों को देखते हुए होटल और पर्यटन स्थलों पर रौनक तो है, लेकिन मौसम विभाग के साफ पूर्वानुमान ने पर्यटकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

विभाग ने साफ कर दिया है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन शिमला, कुफरी और मनाली में ‘व्हाइट क्रिसमस’ का नजारा देखने को नहीं मिलेगा और बर्फबारी का दीदार इस बार नहीं हो पाएगा। इन पर्यटन स्थलों पर अभी सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार बना हुआ है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
