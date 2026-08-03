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हिमाचल के 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Weather Update : हिमाचल में मौसम अगले कुछ बिगड़गा रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश होने का भी अनुमान है।

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हिमाचल प्रदेश के मौसम का ताजा हाल

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे, यानी 4 अगस्त तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से नदी-नालों और खड्डों से दूर रहने, भूस्खलन वाले इलाकों में सावधानी बरतने और बिना जरूरी काम के जोखिम वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 9 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है और अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

सोमवार सुबह शिमला शहर और आसपास के इलाकों में धुंध और बादलों का असर बना रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर धूप भी निकली। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है।

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कहां कितनी हुई बारिश

बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 75.8 मिलीमीटर बारिश सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में दर्ज की गई। इसके अलावा बिलासपुर जिले के नैना देवी में 68.2 मिलीमीटर, कुल्लू के कोठी में 35.2 मिलीमीटर, मंडी के मुरारी देवी में 33 मिलीमीटर, शिमला के रामपुर में 30 मिलीमीटर, कांगड़ा के धर्मशाला में 28 मिलीमीटर, मंडी के गोहर में 22 मिलीमीटर, सिरमौर के ददाहू में 20 मिलीमीटर और ऊना जिले के नंगल डैम में 15.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने सुंदरनगर, मुरारी देवी और कांगड़ा में गरज के साथ बिजली चमकने की भी जानकारी दी है। हालांकि प्रदेश में कहीं भी बर्फबारी, ओलावृष्टि, घना कोहरा, तेज हवाएं या लू की स्थिति दर्ज नहीं की गई।

8 और 9 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 अगस्त से 9 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर बना रहेगा। 3 से 7 अगस्त के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 8 और 9 अगस्त को भी कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम सक्रिय बना रहेगा और 4 अगस्त से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

इस बीच शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में सोमवार सुबह भूस्खलन की घटना सामने आई। प्रेमघाट बाईपास सड़क पर पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी मारुति सुजुकी ऑल्टो कार (एचपी23डी-7742) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय वाहन में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मलबा गिरने से कुछ समय के लिए सड़क बंद रही। बाद में लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाकर मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन के कारण करीब 100 सड़कें अब भी बंद हैं, जिन्हें बहाल करने का काम जारी है।

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कुल्लू में भूस्खलन से सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त

कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के पांकवा गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत बाड़ी के इस गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से वर्ष 1993 में बना राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। भवन में दरारें आने और उसके नीचे की जमीन खिसकने से उसकी स्थिति असुरक्षित हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भवन के और अधिक क्षतिग्रस्त होने या गिरने का खतरा बना हुआ है। इसी कारण भवन के भीतर रखा बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज बाहर नहीं निकाले जा सके हैं।

500 से अधिक सेब के पौधे नष्ट

ग्रामीणों के अनुसार सुरक्षा कारणों से किसी को भी भवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में स्कूल के रिकॉर्ड और अन्य सामान अभी भी भवन के भीतर ही फंसा हुआ है। भवन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोगों में चिंता बनी हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन का असर गांव के बागवानों पर भी पड़ा है। जानकारी के अनुसार 500 से अधिक सेब के पौधे नष्ट हो गए हैं। इससे बागवानों को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा गांव की कई गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे पशुपालकों को भी नुकसान उठाना पड़ा है।

लगातार बारिश के कारण लोगों में चिंता

भूस्खलन के कारण गांव निवासी सेस राम का मकान भी खतरे की जद में आ गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलाके में लगातार बारिश के कारण लोगों में चिंता बनी हुई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का जल्द सर्वे कराने और नुकसान का आकलन करने की मांग की है। उन्होंने प्रभावित बागवानों और परिवारों को उचित मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने और बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग उठाई है। साथ ही जिन परिवारों के मकान भूस्खलन के खतरे में हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी जल्द कदम उठाने की अपील की गई है।

रिपोर्ट - यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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