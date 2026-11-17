हिमाचल में बढ़ी ठिठुरन; जमने लगीं झीलें; रातें सर्द, 23 नवंबर तक के मौसम का हाल
Himachal Weather Forecast: हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। लाहौल-स्पीति में पानी जमने लगा है। 23 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में डिटेल…
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति में तापमान शून्य से काफ़ी नीचे जाने के बाद झरनों, झीलों और नालों का पानी जमना शुरू हो गया है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में प्राकृतिक जलस्रोतों पर बर्फ की परत जम रही है। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी रातें ठंडी होने लगी हैं। मंगलवार को लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस और केलांग में माइनस 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, मनाली का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
23 नवंबर तक के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 23 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। मंगलवार को शिमला और मनाली सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर धूप खिली है। दिन के समय मौसम सुहावना बना हुआ है, जबकि रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
कुकुमसेरी में माइनस 4.1 डिग्री तापमान
मौसम विभाग की मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के उपलब्ध मौसम केंद्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद केलांग में माइनस 3.3, कल्पा में 1.1, सेओबाग में 2.5, मनाली में 2.8, बजौरा में 2.9, भुंतर में 3.4, सोलन में 4.4, बरठीं में 5.1, सुंदरनगर और कुफरी में 5.5, चंबा में 6.0, मंडी में 6.1, पालमपुर में 6.5 और शिमला में 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
ऊना, कांगड़ा और धर्मशाला में तापमान
इसी तरह जुब्बड़हट्टी में न्यूनतम तापमान 8.0, कांगड़ा में 8.2, ऊना में 8.5, बिलासपुर में 9.0, नाहन में 10.8, धर्मशाला में 12.6, नेरी में 12.9, देहरा गोपीपुर में 13.0, सराहन में 15.1 और पांवटा साहिब में 17.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रातें हुईं सर्द
हिमाचल प्रदेश के 8 मौसम केंद्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। इनमें पालमपुर में सामान्य से 2.9 डिग्री, मंडी में 2.6 डिग्री, नाहन में 2.0 डिग्री, चंबा में 1.5 डिग्री और केलांग में 1.3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा। सोलन में यह सामान्य से 0.7 डिग्री, भुंतर में 0.5 डिग्री और शिमला में 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इससे साफ है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रात की ठंड बढ़ रही है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने से दिन में धूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।