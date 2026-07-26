हिमाचल में भारी बारिश से आफत; 134 सड़कें बंद, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे में 134 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपार्ट…
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बाढ़ के खतरे की चेतावनी
मौसम विभाग ने रविवार सुबह तक चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर के अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।
30 जून से अब तक 15 की मौत
इस मानसून मौसम में 30 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इनमें लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को चलती टैक्सी पर चट्टान गिरने से मारे गए 13 लोग और चंबा जिले में हुई एक मौत शामिल है। कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ में एक की मौत हुई है।
134 सड़कें थीं बंद
भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण शनिवार शाम तक 134 सड़कें बंद थीं। मंडी की 58, कुल्लू की 33, चंबा की 14, सिरमौर की 12, शिमला की सात, कांगड़ा की पांच, लाहौल-स्पीति की चार और ऊना जिले की एक सड़क शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 35 पेयजल योजनाएं और 78 ट्रांसफॉर्मर भी प्रभावित हुए हैं।
कहां कितनी बारिश?
धर्मशाला में सबसे अधिक 80.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पालमपुर में 62 मिलीमीटर, बरठीं में 50.7 मिलीमीटर, पछाड़ में 41.3 मिलीमीटर, गोहर में 40 मिलीमीटर और मंडी में 39.8 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मशोबरा में 32.5 मिलीमीटर, स्लैपर में 31.6 मिलीमीटर, कांगड़ा में 30.4 मिलीमीटर, जुब्बड़हट्टी में 29.5 मिलीमीटर, सराहन में 28.7 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 24.6 मिलीमीटर और जट्टों बैराज में 20.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
कल इन जिलों में येलो
मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश का दौर 31 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान जताया है। 26 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
27 और 28 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश
27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 28 जुलाई को हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
29 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
29 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में फिर भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। 30 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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