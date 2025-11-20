Hindustan Hindi News
पहले एसिड फेंका,फिर छत से दे दिया धक्का, मंडी में पति की हैवानियत ने ले ली पत्नी की जान

Thu, 20 Nov 2025 03:53 PM
हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी पर एसिड से हमला किया फिर उसे छत से धक्का दे दिया। घायल अवस्था में एडमिट हुई महिला ने बीती रात पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मंडी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर ज्यूडिशल कस्टडी में भेज दिया है।

मंडी पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर को अपने पति की ओर से एसिड फेंके जाने और फिर छत से धक्का दिए जाने के बाद कथित तौर पर घायल हुई एक महिला की बुधवार रात को पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंडी पुलिस के गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, यह घटना मंडी शहर के सैन मोहल्ला में हुई, जब आरोपी नंद लाल ने अपनी पत्नी ममता पर एसिड फेंका और फिर उसे अपने घर की छत से नीचे धकेल दिया।

पड़ोसियों ने पीड़िता को मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को पीजीआई में इलाज के दौरान ममता ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, नंद लाल अपनी पत्नी ममता के साथ मारपीट करता था, जो कुछ समय से बीमार थी और उसके रिश्तेदारों का घर पर स्वागत नहीं किया जाता था। पुलिस ने बताया कि हमले से पहले, ममता ने कथित तौर पर अपने पति के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट में गंभीर आरोप लगाए थे।

पुलिस ने आरोपी नंद लाल को गिरफ्तार कर लिया है और वह इस समय न्यायिक हिरासत (judicial custody) में है। पहले हत्या के प्रयास (attempted murder) के लिए FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि अब महिला की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या (murder) का मामला दर्ज किया जाएगा।

