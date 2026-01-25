बर्फ के बीच मनाली में बिकनी पहन नाचने लगी महिला, वायरल VIDEO पर छिड़ गई बहस

संक्षेप: बिकनी पहन बर्फ में रील बनाती महिला इनफ्लुएंसर ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शिष्टाचार और सांस्कृतिक मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। इंस्टाग्राम और X (पुराना ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर इस क्लिप को काफी शेयर किया जा रहा है।

हिमाचल में मौसम की पलटी ने लंबे वीकेंड की छुट्टी लेकर घूमने गए लोगों की मौज करा दी है। हर ओर फैली बर्फ और उसपर फिसलते स्केटिंग करते सैलानी तो जैसे स्वर्ग सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मनाली से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। महिला ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई है जिसमें वह बर्फ के बीच बिकनी पहन डांस कर रही है। इसपर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं।

बिकनी पहन बर्फ में रील बनाती महिला इनफ्लुएंसर ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शिष्टाचार और सांस्कृतिक मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। इंस्टाग्राम और X (पुराना ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर इस क्लिप को काफी शेयर किया जा रहा है। लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ समर्थन भी कर रहे हैं।

बहस के दोनों पक्ष: समर्थन और विरोध समर्थन करने वालों का तर्क है कि हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी के कपड़ों का चुनाव जनता की पसंद के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। इस तरह का विरोध 'नैतिक पुलिसिंग' (Moral Policing) है, जो अक्सर इंटरनेट पर महिलाओं को निशाना बनाने के लिए की जाती है।

विरोध करने वालों का तर्क है कि इन्फ्लुएंसर पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कंटेंट बनाना अनुचित है, खासकर मनाली जैसे पहाड़ी शहर में जिसकी अपनी गहरी सामाजिक और धार्मिक जड़ें हैं। पर्यटकों को स्थानीय मर्यादा का सम्मान करना चाहिए।