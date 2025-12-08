वित्त मंत्री के नाम पर दिया मुनाफे का लालच, फिर ठग लिए 42 लाख; हिमाचल में बड़ा कांड

Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Man Trapped In Online Fraud Loose 42 Lakh Rupees
हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर दिखाए गए एक भ्रामक विज्ञापन और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक शख्स से लगभग 42 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।

Dec 08, 2025 10:18 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर दिखाए गए एक भ्रामक विज्ञापन और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक शख्स से लगभग 42 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शिमला स्थित साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि फेसबुक पर उन्हें एक वीडियो ऐड दिखाई दिया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करते हुए यह दावा किया गया था कि 22,000 रुपये निवेश करने पर हर दिन भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे सच मानते हुए शिकायतकर्ता ने 21,246 रुपये जमा कर दिए।

इसके बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनके नाम से एक वेबसाइट पर ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया गया है। शिकायतकर्ता को नियमित तौर पर ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित और लालच दिया गया। शुरू में उन्हें 50,000 रुपये तक की छोटी रकम निकालने की अनुमति दी गई, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया।

शिकायतकर्ता के ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर बड़े मुनाफे दिखते रहे, जिससे उन्हें लगा कि उनके खाते में भारी लाभ जमा हो चुका है। जब उन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की तो उनसे कहा गया कि धनराशि रिलीज करने से पहले कैपिटल गेन टैक्स जमा करना होगा।

शिकायतकर्ता ने टैक्स के नाम पर और पैसे जमा किए, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि एक्सचेंज रेट लैप्स होने के कारण रकम फंस गई है और उन्हें फिर से कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। अगले दिन एक ईमेल में उनसे USD को INR में बदलने के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त शुल्क जमा करने को कहा गया।

इसके बाद उनके पास कई अज्ञात नंबरों से व्हाट्सऐप कॉल और संदेश आते रहे जिनमें कहा गया कि उनका पैसा रिलीज़ होने ही वाला है, लेकिन उन्हें “वेंडर फीस” भी जमा करनी होगी। इन आश्वासनों पर विश्वास करते हुए शिकायतकर्ता लगातार पैसे जमा करते रहे।

काफी राशि जमा करने के बाद भी जब एक भी रुपया वापस नहीं मिला, तो शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 42 लाख रुपये की ठगी हुई है।

पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले निवेश संबंधी विज्ञापनों, भारी रिटर्न के दावों और अज्ञात वेबसाइटों या कॉल्स पर भरोसा न करें।

पुलिस ने कहा कि ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और टैक्स या शुल्क के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले किसी भी लिंक या कॉल से सतर्क रहें और ठगी का संदेह होने पर तुरंत संबंधित साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करें।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें

