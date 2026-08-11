हिमाचल में कल का मौसम; चलती कार पर गिरी चट्टान, एक की मौत, 17 अगस्त तक अलर्ट
हिमाचल में मॉनसूनी बारिश एकबार फिर कहर बरपाने पर आमादा है। जोरदार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मॉनसूनी बारिश के बीच मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। शिमला-धर्मशाला नेशनल हाइवे पर दाड़लाघाट थाना क्षेत्र के भराड़ीघाट के दसेरन में चलती कार पर पहाड़ी से चट्टान गिर गई। हादसे में कार सवार शिमला निवासी कारोबारी अनिल बख्शी की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से 17 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दो नेशनल हाइवे और 204 सड़कें बंद
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, भूस्खलन और बारिश से प्रदेश भर में मंगलवार शाम तक दो नेशनल हाइवे और 204 सड़कें बंद हैं। मंडी जिले में एनएच-154 और एनएच-21 समेत 80 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 56, सिरमौर में 23, चम्बा में 16 और शिमला में 14 सड़कें अवरुद्ध हैं। सड़कों पर मलबा और चट्टानें आने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ है और लोक निर्माण विभाग की टीमें बहाली के काम में लगी हैं।
45 ट्रांसफार्मर और 82 पेयजल योजनाएं प्रभावित
बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी बारिश का असर पड़ा है। सिरमौर के नाहन में 41 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। इनके ठप होने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। शिमला जिले की 24 और सिरमौर की 31 पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 45 ट्रांसफार्मर और 82 पेयजल योजनाएं प्रभावित बताई गई हैं।
आवाजाही प्रभावित
कुल्लू की पार्वती घाटी में भी भूस्खलन के कारण मणिकर्ण-बरशैणी सड़क मार्ग बंद हो गया है। घटीगढ़ के पास पहाड़ी से बार-बार मलबा गिर रहा है। इससे सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर खतरा बना हुआ है।
30 जून से अब तक 163 की मौत
इस बीच मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं से होने वाला नुकसान बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से अब तक मॉनसून के दौरान कुल 163 लोगों की मौत हुई है। इनमें सड़क हादसों में 93 लोगों की जान गई है। भूस्खलन से 14, फ्लैश फ्लड से एक, बहने से 4 और करंट लगने से छह लोगों की मौत हुई है। पहाड़ी से फिसलने और पेड़ से गिरने की घटनाओं में 23 लोगों की जान गई है।
910 करोड़ का नुकसान
मॉनसूनी बारिश से अब तक 67 कच्चे-पक्के मकान पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि 268 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा 14 दुकानें और 226 पशुशालाएं भी क्षतिग्रस्त होकर गिर गई हैं। बारिश और आपदा से सरकारी और निजी संपत्ति को भी बड़ा नुकसान हुआ है। 30 जून से अब तक प्रदेश में करीब 910 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति के नुकसान का आकलन है।
लोक निर्माण विभाग को 686 करोड़ का नुकसान
सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को करीब 686 करोड़ रुपये का हुआ है। जल शक्ति विभाग को करीब 203 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया है। प्रदेश में मंगलवार को भी कई हिस्सों में बारिश जारी रही। शिमला में जोरदार बारिश हुई। अन्य जिलों में भी मौसम खराब बना रहा। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।
12 और 13 अगस्त को कहां-कहां बारिश?
मौसम विभाग ने रात को भी हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को चम्बा, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त को बिलासपुर, चम्बा, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट रहेगा।
17 अगस्त तक बारिश की चेतावनी
14 अगस्त को सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 15 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में येलो अलर्ट रहेगा। 16 और 17 अगस्त को भी कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
लोगों को सावधानी बरतने की अपील
लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को भूस्खलन वाले इलाकों, नदी-नालों और तेज बहाव वाले पानी के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वालों को भी मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने को कहा गया है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।