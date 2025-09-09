himachal kullu landslide 5 members of a family died including two kids yellow alert heavy rain 12th and 13th september कुल्लू में दर्दनाक हादसा, भूस्खलन से एक ही परिवार के 5 लोगों ने तोड़ा दम, एक आफत भी, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
कुल्लू में दर्दनाक हादसा, भूस्खलन से एक ही परिवार के 5 लोगों ने तोड़ा दम, एक आफत भी

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाTue, 9 Sep 2025 02:44 PM
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की निरमंड उपमंडल की ग्राम पंचायत घाटू के शर्मानी गांव में सोमवार देर रात भयंकर हादसा हो गया। रात लगभग डेढ़ बजे हुए भूस्खलन में दो मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं।

हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों ने कई घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया। मंगलवार सुबह तक मलबे से सभी पांच शवों को निकाल लिया गया। शवों की पहचान 50 वर्षीय ब्रेस्टी देवी पत्नी शिव राम, उनके बेटे 32 वर्षीय चुन्नी लाल, बहू 25 वर्षीय अंजू देवी, पोते 5 वर्षीय भूपेश और 8 वर्षीय पोती जागृति रूप में हुई है। इस घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है।

हादसे के दौरान परिवार के अन्य तीन सदस्य 52 वर्षीय शिव राम, 48 वर्षीय धर्मदास और 45 वर्षीय कला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें रात में ही निरमंड अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय शिव राम बरामदे में सो रहे थे, जिससे उनकी जान तो बच गई लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं।

ग्राम पंचायत प्रधान भोगा राम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि रात दो बजे ही मौके पर पहुंच गए थे और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। तुरंत ही प्रशासन और एसडीएम कार्यालय को सूचना दी गई। डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने पांच शव बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रभावित दो मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। साथ ही गाँव के तीन अन्य घरों को भी एहतियातन खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

उधर, मनाली-रोहतांग सड़क मार्ग पर भी बारिश ने कहर बरपाया। समाहण के पास सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को बहाल कर दिया गया है। फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही एक तरफा शुरू कर दी गई है जबकि बड़े वाहन दोपहर बाद छोड़े जाएंगे।

इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को मौसम खुल गया है और धूप खिली है। हालांकि बीती रात कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन मॉनसून की हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। इसके बाद 12 सितंबर को राज्य के अधिकांश इलाकों में अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने और 13 सितम्बर को अंधड़ व आसमानी बिजली के साथ भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।

12 सितम्बर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा औऱ सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि 13 सितम्बर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 व 15 सितम्बर को भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी तरह का अलर्ट व चेतावनी नहीं दी गई है। बीते 24 घण्टों में सोलन जिला के कसौली में सर्वाधिक 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।

उधर, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक भूस्खलन से मंगलवार सुबह तक राज्य भर में 4 नेशनल हाइवे व 615 सड़कें बंद रहीं। इसके अलावा 1748 बिजली ट्रांसफार्मर और 461 पेयजल स्कीमें भी ठप हैं। अकेले कुल्लू जिले में ही दो नेशनल हाइवे (एनएच-03 व एनएच-305) औऱ 223 सड़कें प्रभावित हैं। ऊना जिला में एनएच-503ए व 21 सड़कें अवरुद्ध हैं। मंडी जिला में भी एनएच-03 और 164 सड़कें अवरुद्ध हैं।

किन्नौर में एनएच-05 अवरुद्ध है। शिमला में 70, कांगड़ा में 44 व चम्बा में 42 सड़कें ठप हैं। बिजली आपूर्ति की बात करें तो अकेले कुल्लू जिला में 1512 बिजली ट्रांसफार्मरों के खराब होने से कई जगह बिजली गुल है। शिमला में 67 व मंडी में 66 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 176, शिमला में 120, कुल्लु में 63 और मंडी में 57 पेयजल स्कीमें प्रभावित हैं।

इस बार मॉनसून सीजन ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। अब तक कुल 375 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 लोग लापता हैं। हादसों में 435 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें मंडी जिले में (61) दर्ज हुई हैं। कांगड़ा में 51, कुल्लू में 43, चंबा में 43, शिमला में 39, किन्नौर में 28, सोलन में 26, ऊना में 22, बिलासपुर और सिरमौर में 18-18, हमीरपुर में 16 और लाहौल-स्पीति में 9 लोगों की जान गई है।

मॉनसूनी आपदा से अब तक 1204 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं और 5140 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 461 दुकानें और 5354 पशुशालाएं भी जमींदोज हो गई हैं। 1997 पशुओं और 26 हजार से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हुई है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को 4122 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इस मॉनसून सीजन में अब तक प्रदेश में 136 भूस्खलन, 95 बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

