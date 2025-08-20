हिमाचल के कुल्लू में लगातार दूसरे दिन फटा बादल, सैलाब में कई गाड़ियां बहीं; अलर्ट

Himachal Kullu Floods: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना हुई। आपदा में कई गाड़ियां बह गईं और घरों में मलबा घुस गया। हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

Himachal Kullu Floods: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। आज तड़के कुल्लू जिले के पीज गांव में करीब साढ़े तीन बजे बादल फटने की घटना हुई, जिससे शास्त्री नगर नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और फ्लैश फ्लड आ गया। इस दौरान नाले में खड़ी 3 से 4 गाड़ियां बह गईं, जबकि कुछ घरों में भी मलबा घुस गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

बीती रात हुई लगातार बारिश ने ऊना जिले की स्थिति भी बिगाड़ दी। जिला ऊना के अंब और गगरेट उपमंडलों में सभी शिक्षण संस्थानों को आज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल में भी खराब मौसम और लगातार बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे हणोगी के पास भूस्खलन के कारण बीती रात से सड़क बंद है। प्रशासन ने सुबह से मलबा हटाने का काम शुरू किया और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक हाईवे आंशिक रूप से बहाल हो जाएगा। हालांकि कुल्लू की ओर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी कन्नौज के पास धंस गया है और इसे खोलने में लंबा समय लग सकता है। पंडोह डैम के समीप दयोड के पास भी जमीन धंसने का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण ट्रैफिक रोक दिया गया है।

चिंताजनक हालात कांगड़ा जिले में लगातार बारिश और पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने हालात और चिंताजनक बना दिए हैं। बीबीएमबी के आंकड़ों के अनुसार 20 अगस्त की सुबह 7 बजे तक डैम का जलस्तर 1383.13 फुट दर्ज किया गया। डैम में पानी की आमद 68,967 क्यूसेक रही, जबकि कुल 61,878 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसमें से 17,456 क्यूसेक पानी टरबाइन से और 44,422 क्यूसेक पानी स्पिलवे से छोड़ा गया। इस वजह से ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और फतेहपुर व इंदौरा उपमंडल के मंड क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से राहत शिविरों में शरण लेने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

27 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने बताया है कि 24 से 27 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इस अवधि के लिए पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है। 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 21 अगस्त को मौसम खराब रहने की संभावना है, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

बीती रात सबसे अधिक बारिश कुल्लू में 68 मिमी, देहरा गोपीपुर में 63 मिमी और पालमपुर में 60 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में नदियां और नाले उफान पर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मंड क्षेत्र के कई गांवों में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं।

प्रशासन ने सभी जिला अधिकारियों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और राहत कार्यों में सहयोग देने का अनुरोध किया है।