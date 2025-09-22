himachal kangra two accidents hrtc bus overturned speed truck enters inside congress leader hotel हिमाचल में दो हादसे, बेकाबू ट्रक कांग्रेस नेता के होटल में घुसा, HRTC बस पलटी, कई घायल, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
himachal kangra two accidents hrtc bus overturned speed truck enters inside congress leader hotel

हिमाचल में दो हादसे, बेकाबू ट्रक कांग्रेस नेता के होटल में घुसा, HRTC बस पलटी, कई घायल

पहला हादसा सुबह डाडासिवा में हुआ, जहां एचआरटीसी की बस पलट गई और दूसरा बीती देर रात देहरा में हुआ, जब व्यास पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रक सीधे होटल की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। दोनों हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 22 Sep 2025 12:13 PM
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में नवरात्र के पहले दिन सोमवार को दो सड़क हादसों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। दोनों सड़क हादसे पुलिस जिला देहरा में हुए। पहला हादसा सुबह डाडासिवा में हुआ, जहां एचआरटीसी की बस पलट गई और दूसरा बीती देर रात देहरा में हुआ, जब व्यास पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रक सीधे होटल की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। दोनों हादसों में कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि गनीमत यह रही कि कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई।

HRTC बस पलटी,40 घायल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह का हादसा डाडासिवा के पास गुराला में हुआ। तलवाड़ा से बद्दी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इसमें से करीब 30 लोग घायल हो गए, जिनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य में मदद की। पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत हुए इस हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस नेता के होटल में घुसा तेज रफ्तार ट्रक

दूसरा बड़ा हादसा देर रात जिला कांगड़ा के देहरा में व्यास पुल के पास हुआ। यहां तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे कांग्रेस नेता के होटल ‘बालाजी हवेली’ में घुस गया। ट्रक इतनी तेजी से होटल की दीवार और गेट तोड़ता हुआ रिसेप्शन तक जा पहुंचा कि पूरे इलाके में धमाके जैसी आवाज गूंज गई। होटल मैनेजर दलजीत ठाकुर के अनुसार धमाके से पूरा इलाका दहल गया और जब बाहर देखा तो ट्रक होटल के अंदर तक घुस चुका था। गनीमत रही कि हादसे के समय होटल के रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

ट्रक के होटल से टकराने के कारण होटल का गेट, दीवार और अंदर रखा फर्नीचर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, होटल के बाहर खड़ी कार भी ट्रक की चपेट में आकर बुरी तरह टूट गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत सिविल अस्पताल देहरा ले जाया गया, जहां से बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर ट्रक होटल से न टकराता तो पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे ब्यास नदी में गिर सकता था और इससे और बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि व्यास पुल के पास ट्रैफिक नियंत्रण और स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

