हिमाचल में भूस्खलन-बाढ़ से 102 सड़कें बंद, 5 अगस्त तक किन जिलों भारी बारिश का येलो अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 7 अगस्त तक जोरदार बारिश का दौर देखने को रहेगा। इसको लेकर अलग-अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सूबे में बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण मंडी और कुल्लू सहित 102 सड़कें बंद हैं। यही नहीं 28 जलापूर्ति योजनाएं और 11 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पंडोह, शिमला और सराहन समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
7 अगस्त तक जारी रहेगा जोरदार बारिश का दौर
मौसम विभाग ने 1 से 5 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 6 और 7 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अलग-अलग तारीखों पर राज्य के अलग-अलग जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कब किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी?
कल रविवार को कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर के अलग-अलग हिस्सों में जबकि सोमवार 3 अगस्त को उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को चंबा और मंडी जबकि 5 अगस्त को सोलन और सिरमौर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
8 फीसदी अधिक बारिश
मौसम विभाग के आंकड़े बतलाते हैं कि जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश हुई है। वहीं अगस्त में चंबा और लाहौल के इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है।
102 सड़कें बंद
इस बीच जोरदार बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से हिमाचल प्रदेश में कुल 102 सड़कें बंद हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार, शनिवार शाम तक 28 जलापूर्ति योजनाओं और 11 ट्रांसफॉर्मर में बाधित थे। सबसे अधिक 43 सड़कें मंडी में बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 33, शिमला में 11, चंबा और कांगड़ा में पांच-पांच, सिरमौर में चार और ऊना जिले में एक सड़क बंद है।
कहां कितनी बारिश?
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 31 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में औसत 255.9 मिमी के मुकाबले 275.6 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 8 फीसदी अधिक है। शुक्रवार शाम से बीते 24 घंटों के दौरान पंडोह में 45 मिमी बारिश हुई है। इसके बाद शिमला में 36.3 मिमी, सराहन में 35.3 मिमी, धर्मशाला में 26.3 मिमी और कुफरी 25.5 मिमी में बारिश दर्ज की गई है। मुरारी देवी और सुंदरनगर में आंधी-तूफान और वज्रपात की घटनाएं देखी गई हैं।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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