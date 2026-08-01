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हिमाचल में भूस्खलन-बाढ़ से 102 सड़कें बंद, 5 अगस्त तक किन जिलों भारी बारिश का येलो अलर्ट?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

himachal weather update and warning
हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी रहने वाला है।

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 7 अगस्त तक जोरदार बारिश का दौर देखने को रहेगा। इसको लेकर अलग-अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सूबे में बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण मंडी और कुल्लू सहित 102 सड़कें बंद हैं। यही नहीं 28 जलापूर्ति योजनाएं और 11 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पंडोह, शिमला और सराहन समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

7 अगस्त तक जारी रहेगा जोरदार बारिश का दौर

मौसम विभाग ने 1 से 5 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 6 और 7 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अलग-अलग तारीखों पर राज्य के अलग-अलग जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कब किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी?

कल रविवार को कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर के अलग-अलग हिस्सों में जबकि सोमवार 3 अगस्त को उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को चंबा और मंडी जबकि 5 अगस्त को सोलन और सिरमौर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

8 फीसदी अधिक बारिश

मौसम विभाग के आंकड़े बतलाते हैं कि जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश हुई है। वहीं अगस्त में चंबा और लाहौल के इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है।

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102 सड़कें बंद

इस बीच जोरदार बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से हिमाचल प्रदेश में कुल 102 सड़कें बंद हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार, शनिवार शाम तक 28 जलापूर्ति योजनाओं और 11 ट्रांसफॉर्मर में बाधित थे। सबसे अधिक 43 सड़कें मंडी में बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 33, शिमला में 11, चंबा और कांगड़ा में पांच-पांच, सिरमौर में चार और ऊना जिले में एक सड़क बंद है।

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कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 31 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में औसत 255.9 मिमी के मुकाबले 275.6 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 8 फीसदी अधिक है। शुक्रवार शाम से बीते 24 घंटों के दौरान पंडोह में 45 मिमी बारिश हुई है। इसके बाद शिमला में 36.3 मिमी, सराहन में 35.3 मिमी, धर्मशाला में 26.3 मिमी और कुफरी 25.5 मिमी में बारिश दर्ज की गई है। मुरारी देवी और सुंदरनगर में आंधी-तूफान और वज्रपात की घटनाएं देखी गई हैं।

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(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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