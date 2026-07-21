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हिमाचल में फटा बादल, देखते-देखते आधा दर्जन मकान जमींदोज; बड़ी तबाही का अंदेशा

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी? इस रिपोर्ट में जानें…

हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मानसून के बीच मंगलवार को कांगड़ा जिले में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में अचानक आई बाढ़ और मलबे से आधा दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई मवेशियों के मलबे में दबने की आशंका है। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 27 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आगामी दिनों के लिए कहीं भी रेड अलर्ट नहीं है, जिससे पिछले दो दिनों जैसी मूसलाधार बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

कांगड़ा में फटा बादल

कांगड़ा के बोह घाटी क्षेत्र में बादल फटने के बाद डिब्बा और मानेड नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ। सड़कों पर मलबा जमा होने से राहत दलों को प्रभावित गांवों तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। पहाड़ियों से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

प्रभावित परिवारों की मदद में जुटा प्रशासन

प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और सरकारी स्कूलों तथा अन्य सुरक्षित भवनों में ठहराने में जुटा है। शाहपुर के उपमंडलाधिकारी डॉ. गणेश ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि डिब्बा और मानेड नाला के पास भारी भूस्खलन के कारण राहत दलों की आवाजाही प्रभावित हुई है, फिर भी एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार राहत कार्य कर रही हैं।

सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अगले 24 घंटे सतर्क रहने, नदी-नालों से दूर रहने और पहाड़ियों में दरार या भूस्खलन के संकेत मिलने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। शिमला में मंगलवार को सुबह और दोपहर तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। बाद दोपहर मौसम कुछ देर के लिए साफ हुआ और बारिश थम गई।

कल इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 22 जुलाई को कांगड़ा और मंडी जिलों में गरज चमक के साथ ही भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चम्बा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

23, 24 और 25 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग ने 23 जुलाई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जुलाई को शिमला, सोलन और सिरमौर और 25 जुलाई को हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

27 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 27 जुलाई तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। बुधवार शाम तक चम्बा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी जताया गया है।

कहां कितनी बारिश?

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 14 सेंटीमीटर बारिश पालमपुर में रिकॉर्ड हुई। रेणुका-ददाहू में 11 सेंटीमीटर, जटों बैराज में 10 सेंटीमीटर, राजगढ़, पांवटा साहिब और नाहन में 8-8 सेंटीमीटर, धर्मशाला, चुवाड़ी, कांगड़ा और पच्छाद में 7-7 सेंटीमीटर तथा संगड़ाह और धौलाकुआं में 6-6 सेंटीमीटर बारिश हुई। सुंदरनगर, पंडोह, मंडी, कुफरी, धर्मपुर, मुरारी देवी और अन्य कई स्थानों पर भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

कई सड़कें बंद

लगातार बारिश से चम्बा जिले में जनजीवन प्रभावित है। भरमौर-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर दुर्गाठी के पास भूस्खलन से बंद हुआ मार्ग दिन में वाहनों के लिए खोल दिया गया, जबकि दिनका और खड़ामुख के पास यह राजमार्ग अब भी बंद है। चम्बा-तीसा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध है और जिले में दो दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग मार्ग बहाल करने में जुटा है। शिमला जिले में 11 सड़कें, 54 बिजली ट्रांसफार्मर और 10 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। किन्नौर जिले में शलखर और समदो के पास भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 बाधित हो गया।

स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी

खराब मौसम को देखते हुए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहे। शिमला के ठियोग, कुल्लू के आनी और निरमंड तथा चम्बा के चुराह और सलूणी उपमंडलों में भी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहा। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करने और नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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