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हिमाचल में कल का मौसम; भारी बारिश का कहर, इन जिलों में चेतावनी, दो की मौत

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 209 सड़कें बंद हैं। सिरमौर में मकान ढहने से मां-बेटी की मौत हो गई। लाहौल-स्पीति में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। कल कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश में मॉनसूनी बारिश कहर बरपा रही है। आलम यह कि बारिश के चलते भूस्खलन और मलबा आने से 209 सड़कें बंद हैं। सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में 3 मंजिला मकान गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई जबकि दो छोटी बच्चियां घायल हो गई हैं। लाहौल-स्पीति में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने कल 13 अगस्त को भी चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

कहां कितनी बारिश?

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। सिरमौर के धौलाकुआं में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जतौन बैरेज में 67 मिलीमीटर, कांगड़ा के धर्मशाला में 57 मिलीमीटर, पालमपुर में 54 मिलीमीटर और सिरमौर के पांवटा साहिब में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला में बुधवार को धूप निकली।

मंडी जिले में सबसे अधिक 94 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के बुधवार शाम तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 94 सड़कें मंडी जिले में बंद हैं। कुल्लू में 60, शिमला में 21, सिरमौर में 11 और चंबा में 10 सड़कें अवरुद्ध हैं। मंडी में पिछले दिन बंद हुए मंडी-कुल्लू और मंडी-जोगिंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्गों को बहाल कर दिया गया है। सड़कें खोलने के लिए विभागीय टीमें काम कर रही हैं।

प्रदेश में 112 बिजली ट्रांसफार्मर बंद

बारिश का असर बिजली और पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। बुधवार सुबह प्रदेश में 112 बिजली ट्रांसफार्मर बंद थे। शाम तक इनमें से ज्यादातर बहाल हो गए और 19 ट्रांसफार्मर ही बंद रह गए। इनमें मंडी के सुंदरनगर में 13, शिमला के चौपाल में पांच और कुल्लू के बंजार में एक ट्रांसफार्मर शामिल है। इसके अलावा 70 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। इनमें शिमला की 24, सिरमौर की 17 और चंबा की 16 योजनाएं शामिल हैं।

भरभराकर गिरा 3 मंजिला मकान

सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत दीदग के छिछड़ियां गांव में बुधवार को साफ मौसम के बीच 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया। मकान में दो महिलाएं और दो छोटी बच्चियां मौजूद थीं। स्थानीय लोगों और पंचायत प्रधान वेद प्रकाश ठाकुर ने राहत एवं बचाव का काम करते हुए चारों को मलबे से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस से राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया। 60 वर्षीय निर्मला और उनकी 32 वर्षीय बेटी पूजा की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। दोनों बच्चियां घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को फौरी राहत दी है।

लाहौल-स्पीति में कई गांवों का संपर्क कटा

लाहौल-स्पीति में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। जहालमा नाले में बाढ़ के साथ मलबा आया, जो चंद्रभागा नदी के किनारों पर जमा हो गया। इससे नदी का बहाव प्रभावित हुआ और जलस्तर बढ़ने से जोबरंग पुल का आधे से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया। पुल के जलमग्न होने से जोबरंग, राशेल और राहपे गांवों का संपर्क फिलहाल टूट गया है। संपर्क टूटने से ग्रामीणों को अपनी तैयार फसलें व्यापारियों तक पहुंचाने और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं मंगाने में परेशानी हो रही है। नदी के किनारे जमा मलबे से पुल के आसपास पानी बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है।

लाहौल स्पीति में बाढ़ का कहर

लाहौल-स्पीति जिला के तिन्नो गांव में मंगलवार को आई भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ के बाद आज ग्रामीणों ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सबसे पहले ग्रामीणों ने मिलकर अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गांव में सिंचाई व्यवस्था को लगभग पूरी तरह नुकसान पहुंचा है। पेयजल सुविधा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई जगह रास्ते बह गए हैं।

फसलें बर्बाद होने की चिंता

ग्रामीणों के सामने अब सबसे बड़ी चिंता नाले के दूसरी ओर खड़ी नकदी फसलों को लेकर है। खेतों तक पहुंचने का रास्ता खत्म होने से तैयार फसलों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो गया है। किसानों को आशंका है कि समय पर रास्ता बहाल नहीं हुआ तो उनकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद हो सकती हैं।

कल इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जिलावार चेतावनी भी जारी की है। 13 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

14, 15 और 16 अगस्त को किन जिलों में भारी बारिश?

14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट है। इसी दिन हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला और सोलन में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 15 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है।

911 करोड़ का नुकसान

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मॉनसून के दौरान प्रदेश में अब तक 911 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बारिश से जुड़े हादसों में 173 लोगों की मौत हुई है, 271 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति लापता है। 30 जून से अब तक 80 घर, 14 दुकानें और 238 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं, जबकि 278 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 12 अगस्त तक हिमाचल में सामान्य से सात फीसदी कम बारिश हुई है। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में सामान्य से अधिक बारिश हुई। लाहौल-स्पीति में सामान्य से 51 फीसदी, हमीरपुर में 47 फीसदी, मंडी में 23 फीसदी, कांगड़ा में 15 फीसदी, सोलन में आठ फीसदी, बिलासपुर में छह फीसदी और ऊना में दो फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और खड्डों से दूर रहने तथा भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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