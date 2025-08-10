himachal industrial department website hacked fake cm relief fund web page created हिमाचल में उद्योग विभाग की वेबसाइट हैक, इसे सीएम रिलीफ फंड का फर्जी वेब पेज बना दिया, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal industrial department website hacked fake cm relief fund web page created

हिमाचल में उद्योग विभाग की वेबसाइट हैक, इसे सीएम रिलीफ फंड का फर्जी वेब पेज बना दिया

साइबर ठगों ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया। इसे सीएम रिलीफ फंड के नाम पर फर्जी वेब पेज बनाकर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 10 Aug 2025 06:34 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में उद्योग विभाग की वेबसाइट हैक, इसे सीएम रिलीफ फंड का फर्जी वेब पेज बना दिया

साइबर ठगों ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया। इसे सीएम रिलीफ फंड के नाम पर फर्जी वेब पेज बनाकर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। वह वर्ष 2021 से उद्योग विभाग शिमला में पदस्थ हैं। तिलक राज शर्मा द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार विभाग की वेबसाइट शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर, मैहली में होस्ट की गई है। 28 जुलाई को विभाग में तैनात एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वेबसाइट पर सीएम रिलीफ फंड के नाम से एक वेब पेज बनाकर अपना बैंक खाता और क्यूआर कोड डाल रखा है।

शिकायत में बताया गया कि वेबसाइट पर कोई भी पेज डालने की अनुमति केवल मैहली स्थित डेटा सेंटर टीम को है। डेटा सेंटर टीम ने पुष्टि की है कि 26 जुलाई को यह फर्जी वेबपेज अपलोड किया गया था। सुरक्षा कारणों से 28 जुलाई को वेबसाइट बंद कर दी गई और जरूरी दिशा-निर्देशों के बाद 29 जुलाई को दोबारा शुरू की गई।

जांच के दौरान 29 जुलाई को विभाग की एक कर्मचारी ने अपने निजी एचडीएफसी खाते से परीक्षण स्वरूप एक रुपये का लेन-देन किया। यह लेन-देन एक अज्ञात व्यक्ति की यूपीआई आईडी से जुड़ी मिली। शिकायत में बताया गया है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 26 से 28 जुलाई के बीच कितनी राशि आम जनता ने इस फर्जी खाते में जमा की है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने सरकारी वेबसाइट को हैक कर अपने बैंक खाते का क्यूआर कोड डालकर न केवल जनता से ठगी की, बल्कि विभाग और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। छोटा शिमला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस, धारा 318(4) बीएनएस तथा आईटी एक्ट की धारा 66(C) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शिमला पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ठगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी जांच जारी है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।