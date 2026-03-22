वेतन में कटौती वित्तीय आपातकाल का संकेत, भाजपा नेता ने हिमाचल बजट पर सुक्खू सरकार को घेरा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य के बजट में कटौती की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे गंभीर संकट की चेतावनी बताया। कहा कि यह बजट पिछले बजट से कम है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश गंभीर संकट में है। इस चुनौती का सामना करना बेहद मुश्किल होगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य के बजट में कटौती की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे गंभीर संकट की चेतावनी बताया। कहा कि यह बजट पिछले बजट से कम है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश गंभीर संकट में है। इस चुनौती का सामना करना बेहद मुश्किल होगा।
वादे पूरे करने में कठिनाई होगी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में छह महीने की कटौती की घोषणा की। साथ ही कुल बजट में भी 3586 करोड़ रुपए की कटौती की गई। भाजपा नेता ने बताया कि धन की कमी के कारण कांग्रेस सरकार को अपने वादे पूरे करने में कठिनाई होगी।
हिमाचल प्रदेश गंभीर संकट में
ठाकुर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बजट किसने तैयार किया। बजट तीन चरणों में पेश किया गया। इस बजट में लगभग 95 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। यह बजट पिछले बजट से कम है। यह बजट स्पष्ट रूप से एक संदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश गंभीर संकट में है। इस चुनौती का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती वित्तीय आपातकाल का संकेत देता है।
घोषणाएं सिर्फ चुनाव के लिए
भाजपा नेता ने कहा कि आपके पास विकास के लिए कोई धन नहीं बचा है। आप जो घोषणाएं कर रहे हैं, वे सिर्फ चुनाव के लिए हैं। सच्चाई यह है कि अगर आप आज की गई घोषणाओं को लागू करते हैं तो उन्हें पूरा करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री सुखु ने राज्य विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए सभी वर्गों से समर्थन मांगा और कहा कि राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आश्वासन
केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बाद कुल बजट परिव्यय को 2025-26 के 58514 करोड़ रुपए से घटाकर 2026-27 के लिए 54928 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सुक्खू ने कहा कि हम राज्य और इसकी जनता के लिए काम कर रहे हैं, चुनावों के लिए नहीं। मैं सभी वर्गों से छह महीने का समर्थन चाहता हूं और आश्वासन देता हूं कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।
वेतन वृद्धि भी 6 महीने के लिए स्थगित
खर्च पर कड़ा नियंत्रण लगाने के उपायों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके वेतन का 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन का 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत छह महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, जबकि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और डीजीपी रैंक के अधिकारियों सहित वरिष्ठ नौकरशाहों के वेतन में 30 प्रतिशत और अन्य अधिकारियों के वेतन में 20 प्रतिशत का स्थगन रहेगा। वहीं, कर्मचारियों के लिए नियोजित 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि को छह महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और इस अवधि के दौरान ग्रुप डी कर्मचारियों को यह वृद्धि नहीं मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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