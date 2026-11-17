हिमाचल में फर्जीवाड़े की हद; पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं की टेस्टिकल सर्जरी का दावा
हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में गड़बड़ियां होने का दावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पाए जाने का दावा सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि योजना की जांच में महिलाओं की टेस्टिकल (अंडकोष) सर्जरी किए जाने के मामले सामने आए हैं। सूबे में पुरुषों की बच्चेदानी की सर्जरी (निकालने) की जानकारी भी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी हिमकेयर योजना की जांच करा रही है। रिपोर्ट उचित समय पर सार्वजनिक की जाएगी।
विपक्ष ने सच्चाई सदन में रखने की उठाई मांग
सीएम इस बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने महिलाओं की टेस्टिकल सर्जरी से जुड़े मामलों के विशिष्ट तथ्य सदन में रखने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार हिमकेयर योजना को लेकर सवाल उठा रहा है। जांच के दौरान अब महिलाओं की टेस्टिकल सर्जरी के मामले भी सामने आए हैं।
पुरुषों की बच्चादानी, महिलाओं के टेस्टिकल सर्जरी के फेक बिल
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार, पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन और महिलाओं के टेस्टिकल के ऑपरेशन के फर्जी बिल तक बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े की बात सामने आते ही संबंधित मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
सदन में पेश किए जाएंगे सबूत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े पुख्ता सबूत और दस्तावेज कल सबके सामने रखे जाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष के हिमाचल फॉर सेल के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हिमाचल फॉर सेल कहने के बजाय हिमाचल फॉर अवेल यानी प्रदेश के हक हासिल करने की बात करनी चाहिए। सरकार ने किशाऊ परियोजना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और जेएसडब्ल्यू से जुड़े मामलों में प्रदेश के अधिकारों की रक्षा की है।
सरकार ने चंडीगढ़ में नहीं बेची जमीन
सीएम ने कहा कि आरोप लगाने से पहले विपक्ष के पास ठोस तथ्य होने चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मामूली कीमत पर जमीन दिए जाने के पुराने मामले को हिमाचल फॉर सेल का वास्तविक उदाहरण बताया। सीएम ने साफ किया कि सरकार ने चंडीगढ़ में कोई जमीन नहीं बेची है। 8 हजार बीघा जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति जल्द लाई जाएगी।
CM का आरोप- भ्रष्टाचार के मामले में बचाने उतरे BJP विधायक
इसका मसौदा इस तरह तैयार किया जाएगा कि राज्य को जीएसटी के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व मिल सके। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जल्द ही अवमानना प्रस्ताव लाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की है और भाजपा के करीब डेढ़ दर्जन विधायक विपक्ष के एक सदस्य को बचाने के लिए सतर्कता विभाग के कार्यालय पहुंचे थे।
जयराम ने मुख्यमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति
मुख्यमंत्री के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जारी बयान में हिमकेयर योजना को लेकर सरकार के रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में मुख्यमंत्री बार-बार गलत और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। इससे योजना की छवि खराब हो रही है और प्रदेश के डॉक्टरों की पेशेवर क्षमता तथा उनकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जयराम का दावा- RTI में नहीं मानी पुरुष की बच्चेदानी निकालने की बात
जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिले लिखित जवाब में सरकार साफ कर चुकी है कि 2019 से 2022 के बीच आईजीएमसी, टांडा या प्रदेश के किसी अन्य अस्पताल में किसी पुरुष की बच्चेदानी निकालने की सर्जरी नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री अपने 4 साल के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। अब दूसरों की उपलब्धियों को कमजोर करने में लगे हैं। हिमकेयर योजना लोगों की जान बचाने में मददगार रही है। मुख्यमंत्री के बयानों से इस योजना की गरिमा प्रभावित हो रही है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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