घुमा फिराकर किया गुमराह, हिमाचल के वित्त सचिव को दंड की चेतावनी; क्यों नाराज हुआ HC?

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों को दी जाने वाली घरेलू सहायता राशि और टेलीफोन खर्च के भुगतान के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के वित्त सचिव को कड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला जानें…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों को दी जाने वाली घरेलू सहायता राशि और टेलीफोन खर्च के भुगतान को लेकर अदालत को गुमराह करने पर प्रदेश के वित्त सचिव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है और अब संबंधित अधिकारी को दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

अदालत को घुमा-फिराकर किया गुमराह मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीशों को देय राशि का भुगतान करने से बचने के लिए अदालत को घुमा-फिराकर गुमराह किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह रवैया न केवल गलत है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन भी है।

चेतावनी दी अदालत के इस कड़े रुख को देखते हुए महाधिवक्ता ने वित्त सचिव को दंडित करने के आदेश को अगली सुनवाई तक रोकने का निवेदन किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विधवाओं को भी लंबे समय से एरियर नहीं दिया गया है। इसके बावजूद अदालत ने महाधिवक्ता का निवेदन इस शर्त पर स्वीकार किया कि यदि अगली तारीख तक भुगतान को लेकर ठोस आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वित्त सचिव को दंडित करने का आदेश स्वतः लागू हो जाएगा।

प्रधान सचिव वित्त रहे मौजूद सुनवाई के दौरान देवेश कुमार प्रधान सचिव (वित्त) व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने सरकार की ओर से देरी को सही ठहराने का प्रयास करते हुए कहा कि बकाया भुगतान से संबंधित प्रस्ताव 2 दिसंबर 2025 को भेजा गया था जिस पर जांच के बाद 5 दिसंबर को सैद्धांतिक सहमति दी गई। उन्होंने यह भी दलील दी कि मामला हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यवाही नियमों और कार्यालय मैनुअल, 2011 के तहत मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखा गया है।

भुगतान नहीं होने का कोई कारण समझ में नहीं आता हालांकि कोर्ट ने इस दलील को हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा दायर हलफनामे के विपरीत पाया। उस हलफनामे में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद पहले ही मुख्यमंत्री को विभागीय फाइल पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बकाया भुगतान न होने का कोई वैध कारण समझ में नहीं आता।

क्या दिया हलफनामा? जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वित्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायपालिका से प्राप्त 224 प्रस्तावों में से वित्त विभाग ने 154 को मंजूरी दी है, जबकि 29 प्रस्तावों को मंजूरी के योग्य नहीं पाया गया। 39 प्रस्ताव अतिरिक्त जानकारी या बेहतर औचित्य के लिए वापस किए गए हैं और इन मामलों को बंद नहीं किया गया है।

स्वीकृति दी जा चुकी है रकम हलफनामे में यह भी कहा गया कि वित्त विभाग की भूमिका मूल रूप से सलाहकार की है और विभिन्न मदों के तहत 108.70 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी जा चुकी है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि 13 नवंबर 2025 के आदेश में रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए गए थे कि हाईकोर्ट के अनुरोध पर एक सप्ताह के भीतर नए न्यायालयों का गठन किया जाए। इस संबंध में 20 नवंबर 2025 को आवश्यक पत्राचार किया गया और हमीरपुर, जोगिंद्रनगर और नालागढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तीन न्यायालयों के गठन का अनुरोध किया गया। इसके अलावा शेष 34 सिविल जज अदालतों के संबंध में भी जानकारी दी गई।

इनमें ऊना में 3 उपखंडों में दो-दो अदालतें, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, चम्बा, धर्मशाला, कांगड़ा, डेहरा, सोलन और नालागढ़ में 2-2 अदालतें तथा रोहड़ू, रिकांगपिओ, घुमारवीं, अम्ब, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, मनाली, डल्हौजी, पालमपुर, अर्की और पांवटा साहिब में एक-एक अदालत शामिल हैं। इन मामलों में 20 सितंबर 2023 की पूर्व सिफारिशों में बदलाव का अनुरोध किया गया है जो हाईकोर्ट के पास उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों हलफनामों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिला स्तर पर 13 वाहनों की मंजूरी किस समय-सीमा में ली जानी थी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि इस पहलू पर भी आवश्यक मंजूरी ली जाए।

मांगा जवाबी हलफनामा इसी तरह लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के 20 पदों के सृजन के मामले में वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है जबकि इनके पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट की ओर से वित्त विभाग को कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें और उन सभी प्रस्तावों के संबंध में जवाबी हलफनामा दायर करें, जिन पर सहमति दी गई है, जिन पर सहमति नहीं दी गई है और जो हाईकोर्ट से भेजे ही नहीं गए हैं ताकि वित्त सचिव के हलफनामे में किए गए दावों का सही तरीके से सत्यापन किया जा सके।