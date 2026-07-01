हिमाचल HC से सुक्खू सरकार को झटका, इन पंचायतों को भंग करने पर लगाई रोक; क्या कहा?
हिमाचल हाईकोर्ट से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को मायूसी हाथ लगी है। अदालत ने सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कुछ पंचायती राज संस्थाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था।
हिमाचल हाईकोर्ट से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को झटका लगा है। अदालत ने सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत लाहौल-स्पीति के केलांग और चम्बा के पांगी की पंचायती राज संस्थाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था। अपने फैसले में अदालत ने साफ कर दिया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है। अदालत ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अगले आदेश तक पदों पर बने रहने की मंजूरी दी है।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपना निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने मौजूदा प्रतिनिधियों को अगले आदेश तक अपने पदों पर कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है।
दीपक चौहान और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार की 24 जून 2026 की अधिसूचना के अमल पर रोक लगा दी, जिसके जरिए केलांग और पांगी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया गया था।
मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का पांच वर्षीय कार्यकाल 17 अक्तूबर 2026 तक है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मई 2026 में नए चुनाव अवश्य कराए गए थे, लेकिन इससे वर्तमान प्रतिनिधियों का वैधानिक कार्यकाल स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। याचिका में कहा गया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने 6 जून 2026 की अधिसूचना में स्वयं यह निर्धारित किया था कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की पहली बैठक 18 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी।
बदलाव से प्रभावित होते हैं प्रतिनिधियों के अधिकार
हालांकि बाद में 24 जून 2026 को जारी नई अधिसूचना के माध्यम से पहली बैठक की तिथि बदलकर 27 जून 2026 कर दी गई और मौजूदा संस्थाओं को भंग करने का निर्णय ले लिया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस बदलाव से वर्तमान प्रतिनिधियों के अधिकार प्रभावित होते हैं।
सरकार और संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होगी। तब तक केलांग और पांगी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पदों पर बने रहेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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