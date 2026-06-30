सरकारीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन के लिए मान्य, हिमाचल कॉलेज टीचर्स के हक में आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी किए गए निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों की पुरानी सेवा को पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गिना जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारीकरण किए गए निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जिन निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों का बाद में सरकारीकरण किया गया, वहां शिक्षकों द्वारा सरकारीकरण से पहले दी गई पूरी सेवा अवधि को पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबे समय तक कॉलेजों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों की पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

रिटायरमेंट के मिलने चाहिए लाभ जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने अपने फैसले में कहा कि जिन शिक्षकों ने कॉलेजों के विकास और विद्यार्थियों की शिक्षा में अपना पूरा कार्यकाल समर्पित किया है, उनके साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कॉलेज का सरकारीकरण बाद में हुआ। अदालत ने माना कि ऐसे शिक्षकों की सेवाओं को निरंतर सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए और उन्हें सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ मिलने चाहिए।

क्या था मामला? मामला कांगड़ा जिले के बैजनाथ स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज से जुड़ा है। याचिकाकर्ता 1983 में इस कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए थे। यह कॉलेज प्रदेश सरकार से 95 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड प्राप्त करता था और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध था। कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों और योग्यताओं के अनुसार की गई थीं तथा उन्हें विश्वविद्यालय की मंजूरी भी प्राप्त थी।

खटखटाया था हाई कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार ने 8 फरवरी 2007 को अधिसूचना जारी कर 4 जनवरी 2007 से इस कॉलेज और इसके कर्मचारियों का सरकारीकरण कर लिया था। हालांकि सरकार ने सरकारीकरण से पहले शिक्षकों द्वारा दी गई लगभग 20 से 24 वर्षों की सेवा को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करने से इंकार कर दिया था। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

रिटायरमेंट के लाभ से वंचित नहीं रख सकते सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक का पद और दायित्व सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के समान होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और पेंशन सहित अन्य लाभ उपलब्ध कराना है। ऐसे में उनकी पूर्व सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता।

3 माह के भीतर सभी लाभ दें हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की बैजनाथ कॉलेज में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि, यानी वर्ष 1983 से लेकर पूरी सेवा अवधि को पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लिए गिना जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 3 माह के भीतर सभी वित्तीय और सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएं। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर देरी की अवधि के लिए छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

इन कॉलेजों में साइंस- कॉमर्स स्ट्रीम बहाल करने के आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जुखाला और राजकीय डिग्री कॉलेज श्री नयना देवी जी से जुड़ी शैक्षणिक सुविधाओं के मामले में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हाइकोर्ट ने इन दोनों कॉलेजो में साइंस- कॉमर्स स्ट्रीम बहाल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इन दोनों कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मांगों पर दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर दो हफ्ते के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता रजनीश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 2 जून को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत दोनों महाविद्यालयों में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम बंद कर दी गई थीं। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन विषयों के बंद होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूसरे संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है और उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।

याचिका में केवल साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम को बहाल करने की मांग ही नहीं की गई थी, बल्कि कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने, दूसरे कॉलेजों में जाने को मजबूर छात्रों को माइग्रेशन की सुविधा देने, प्रोफेशनल और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा जुखाला कॉलेज में प्रस्तावित मल्टीपर्पज इंडोर ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा करने की भी मांग उठाई गई थी।

इसके अलावा प्रदेश के कॉलेजों में खेल और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया गया था। मामले की सुनवाई के तुरंत बाद राज्य सरकार ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जुखाला और राजकीय डिग्री कॉलेज श्री नयना देवी जी में पहले की तरह साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम दोबारा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवेदन में शामिल शेष मांगों पर भी राज्य सरकार को विचार कर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए।